Исследование: каждый третий россиянин не любил школу из‑за шума

Фото: Nathan Cima/Unsplash

36% россиян признались, что не любили школу из-за чрезмерного шума. Об этом написал «Инк» со ссылкой на опрос компании «Рокфон». Она выяснила у 1177 нынешних родителей, что они думают о своих школьных временах.

Согласно результатам исследования, 27% бывших школьников гул в классах мешал учиться. Еще 37% испытывали дискомфорт, но справлялись с ним. Отсутствие тишины в помещениях не беспокоило лишь 36%.

Более половины респондентов считают, что сильно уставали во время учебы именно из-за шума. 79% участников опроса при этом заявили, что тишина важна для усвоения материала. Лишь 4% людей уверены, что шум не мешает детям.

Издание отметило, что большинство школ в России не соответствуют современным стандартам акустики и не защищают детей от шума. Только в 20% учебных заведений комфортно и безопасно находиться.

Родители учеников, в основном, также не заметили больших перемен по сравнению с собственным детством. Лишь 13% опрошенных сказали, что в современных школах тише.

В «Рокфоне» подчеркнули, что сегодня уровень внешнего шума в городах выше, чем 10–15 лет назад. Поэтому вопрос шумоподавления в школах стал особенно важен. Старые здания, как заявили эксперты, не способны справляться с современным городским гулом.

Нейропсихолог Кира Макарова добавила, что шум вызывает стрессовую реакцию у организма и нарушает чувство безопасности для детей. Это губительно сказывается на психике, снижает концентрацию и может сказаться на успеваемости. 

