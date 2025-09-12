Исследование: каждый третий россиянин не любил школу из‑за шума

Более половины респондентов считают, что сильно уставали во время учебы именно из-за шума. 79% участников опроса при этом заявили, что тишина важна для усвоения материала. Лишь 4% людей уверены, что шум не мешает детям.



Издание отметило, что большинство школ в России не соответствуют современным стандартам акустики и не защищают детей от шума. Только в 20% учебных заведений комфортно и безопасно находиться.