Появился новый трейлер «Зомби Marvel»

Издание IGN опубликовало второй трейлер анимационного хоррора «Зомби Marvel».
Действие анимационного проекта развернется в одной из дистопических реальностей, ранее представленных в шоу «Что, если…?». Это первый мультсериал вселенной Marvel.
Источник: IGN/Youtube
По сюжету Землю охватил зомби-вирус. Из‑за него почти все человечество, в том числе большинство супергероев, превратилось в живых мертвецов.
С нечистью будут бороться такие персонажи киновселенной Marvel, как Мисс Марвел, Кейт Бишоп, Елена Белова, Окойе, Капитан Америка, Ванда Максимофф, Нэмор, Мерзость и другие. «Зомби Marvel» выйдет 24 сентября 2025 года на стриминговом сервисе Disney+. Он будет состоять из четырех эпизодов. Первый трейлер появился в начале сентября.