В Японии живет каждый шестой человек на Земле, достигший 100 лет. В стране их почти 100 тысяч

Всего в мире на сегодняшний день живут, по данным ООН, около 630 тысяч долгожителей в возрасте 100 лет и старше. Это означает, что практически каждый шестой столетний человек на Земле — японец.



Ученые недавно заявили, что беспрецедентный рост продолжительности жизни, достигнутый в XX веке, значительно замедлился. Ни одно поколение, рожденное до 2000 года, в среднем не достигнет возраста 100 лет, считают они.



По мнению главного внештатного гериатра Минздрава России Ольги Ткачевой, сегодня предел человеческой жизни находится в районе 120–125 лет. «Достижение рубежа в 150 лет потребует поистине революционных научно-медицинских прорывов», — подчеркнула она.