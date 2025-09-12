В Японии живет каждый шестой человек на Земле, достигший 100 лет. В стране их почти 100 тысяч

В Японии число людей в возрасте 100 лет и старше приблизилось к 100 тысячам. Об этом сообщила телерадиокомпания NHK со ссылкой на данные японского Минздрава.
Только за последний год столетних японцев стало больше на 4644 человека. В результате показатель долгожителей, достигших знакового рубежа, стал самым высоким за 55 лет.
На данный момент в Японии зарегистрированы 99 763 пенсионера, отметивших 100-летие. Из них 87 784 — женщины, и 11 979 — мужчины. Процент женщин среди старейших граждан страны составил 88%.
Самым старым человеком в Японии оказалась 114-летняя Сигэко Кагава, родившаяся в 1911 году. Она живет в городе Яматокрияма в префектуре Нара. Старейший мужчина — 111-летний Мидзуно Киеси Така из города Ивата, находящегося в префектуре Сидзуока.
Всего в мире на сегодняшний день живут, по данным ООН, около 630 тысяч долгожителей в возрасте 100 лет и старше. Это означает, что практически каждый шестой столетний человек на Земле — японец.
Ученые недавно заявили, что беспрецедентный рост продолжительности жизни, достигнутый в XX веке, значительно замедлился. Ни одно поколение, рожденное до 2000 года, в среднем не достигнет возраста 100 лет, считают они.
По мнению главного внештатного гериатра Минздрава России Ольги Ткачевой, сегодня предел человеческой жизни находится в районе 120–125 лет. «Достижение рубежа в 150 лет потребует поистине революционных научно-медицинских прорывов», — подчеркнула она.