В Лондоне прошел протест против выступления оперной дивы Анны Нетребко

В Лондоне десятки людей вышли на протест против выступления российской оперной певицы Анны Нетребко. Об этом сообщил The Guardian.
Артистка исполнила главную роль в постановке оперы «Тоска» в Королевском оперном театре. Это не понравилось жителям города, не согласным с военной операцией России на территории Украины, которую, как они считают, поддерживает Нетребко.
Демонстрация прошла у здания Королевского оперного театра. Участники заявили, что появление Нетребко на сцене «наносит ущерб имиджу» лондонского театра, и призвали запретить артистке выступать.
Представители оперы подчеркнули, что театр как «дом певцов» обязан давать площадку величайшим исполнителям. К тому же Нетребко, как они отметили, «категорически осудила» военную операцию.
Это случилось после того, как певица столкнулась с отменой выступлений. В 2022 году ее отстранили от работы в нью-йоркской Метрополитен-опере и ряде других театров. Изначально оперная дива утверждала, что считает призывы к артистам делать политические высказывания категорически неправильными.
Позднее Нетребко заявила, что не состоит в какой‑либо политической партии и сожалеет, что ее прошлые слова могли быть неверно истолкованы. «Я люблю свою родину Россию и только ищу мира и единства через мое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления», — отмечала она.
В 2023 году Нетребко вернулась на сцену Немецкой государственной оперы в постановке «Макбет», хотя Украина ввела против нее санкции. В последние годы она неоднократно выступала на различных сценах Европы.
Певица подала в суд на Метрополитен-оперу и выиграла процесс. Суд обязал театр выплатить певице 200 тыс. долларов за отмененные выступления. Одновременно певице назначили штраф в 30 тыс. долларов за «крайне неуместные заявления» после начала военной операции на территории Украины. Как пишет NYT, певица, в частности, называла западных критиков «злыми, как слепые агрессоры».
В мае 2024 года выступление Нетребко отменили в Швейцарии: его сочли неуместным «ввиду географической и временной близости» с конференцией, посвященной ситуации на Украине.
Певица никак не прокомментировала демонстрацию у Королевского оперного театра Лондона. Пока у здания оперы разворачивался протест, Нетребко публиковала в соцсетях фото и видео с прошедшего спектакля.