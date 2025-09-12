В Лондоне прошел протест против выступления оперной дивы Анны Нетребко

Позднее Нетребко заявила, что не состоит в какой‑либо политической партии и сожалеет, что ее прошлые слова могли быть неверно истолкованы. «Я люблю свою родину Россию и только ищу мира и единства через мое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления», — отмечала она.



В 2023 году Нетребко вернулась на сцену Немецкой государственной оперы в постановке «Макбет», хотя Украина ввела против нее санкции. В последние годы она неоднократно выступала на различных сценах Европы.



Певица подала в суд на Метрополитен-оперу и выиграла процесс. Суд обязал театр выплатить певице 200 тыс. долларов за отмененные выступления. Одновременно певице назначили штраф в 30 тыс. долларов за «крайне неуместные заявления» после начала военной операции на территории Украины. Как пишет NYT, певица, в частности, называла западных критиков «злыми, как слепые агрессоры».



В мае 2024 года выступление Нетребко отменили в Швейцарии: его сочли неуместным «ввиду географической и временной близости» с конференцией, посвященной ситуации на Украине.



Певица никак не прокомментировала демонстрацию у Королевского оперного театра Лондона. Пока у здания оперы разворачивался протест, Нетребко публиковала в соцсетях фото и видео с прошедшего спектакля.