Дома Тимирязевской академии лишили статуса памятников

Департамент культурного наследия Москвы исключил из перечня выявленных памятников сразу восемь строений Тимирязевской академии. На это обратили внимание градозащитники из «Архнадзора».
В комплекс зданий входят четыре конструктивистских общежития, студенческий клуб, столовая, прачечная и баня. Они построены в 1928–1929 годах на Лиственничной аллее, 12–18.
Строения признали памятниками в сентябре 2018 года по заявке «Архнадзора». Почему Мосгорнаследие отменило указ семилетней давности, не уточняется. Теперь здания Тимирязевской академии могут снести, правда, пока никаких проектов ЖК на этом месте не появлялось.
«После сноса профессорского дома Академии в минувшем феврале мы были вполне уверены, что развыявление начнется с Тимирязевки и подобных ей учреждений, страдающих нигилизмом в отношении наследия», ― отметили в «Архнадзоре».
С ноября 2024 года градозащитники насчитали уже 11 исторических объектов, которые лишили статуса памятников.