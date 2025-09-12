Губернатор штата Юта Спенсер Кокс подтвердил, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан, сообщает Reuters. Его зовут Тайлер Робинсон.
По данным агентства, это 22-летний житель Юты. «Член семьи Тайлера Робинсона обратился к своему другу, и он связался с офисом шерифа округа Вашингтон с информацией о том, что Робинсон признался им или дал понять, что он совершил инцидент», — сказал губернатор.
По словам Кокса, на пулях, найденных рядом с винтовкой, из которой застрелили Кирка, были надписи: «Лови, фашист!»,«Если ты прочитал это, ты гей, лол» и припев песни «Bella Ciao».
Американский активист и политик-консерватор Чарли Кирк, на ютуб-канал которого подписаны 3,83 млн пользователей, погиб после покушения в штате Юта 11 сентября. В него выстрелили во время выступления.