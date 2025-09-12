Смолов частично признал вину в деле о драке в «Кофемании»
Дома Тимирязевской академии лишили статуса памятников
Россияне назвали булгаковскую Маргариту главной сигма-вумен в литературе
Эксперт Минздрава: предел жизни современных людей не превышает 120–125 лет
Нидерланды и еще три страны пригрозили бойкотом «Евровидению», если в нем будет участвовать Израиль
ООН: В Северной Корее казнят граждан за распространение зарубежных телешоу
Крис Колфер из сериала «Хор» случайно воссоединился со своим экранным отцом Майком О’Малли
На ВДНХ расскажут историю Москвы через картины Сурикова, Репина и Васнецова
Минпросвещения ограничило время на домашние задания для школьников
Джеймс Ганн поделился подробностями о сиквеле «Супермена»
Секретные завещания Армани определили судьбу его состояния и модного дома
Kodak выпустила миниатюрные камеры-брелоки
Рейн Уилсон считает, что спин-офф «Офиса» о Дуайте принес бы NBC миллиард долларов
На ВДНХ обсудят, как живется молодым театрам. Участвует критик Анастасия Паукер из «Афиши Daily»
Марлон Уэйанс вернется к роли Мелкого в новом «Очень страшном кино»
Paramount планирует купить студию Warner Bros.
Сериал «Основание» продлили на четвертый сезон
Генри Кэвилл получил травму во время тренировок к фильму «Горец». Теперь картину могут перенести
Киллиан Мерфи опроверг слухи, что он сыграет Волан-де-Морта в телесериале «Гарри Поттер»
Okko выступит сопродюсером «Comedy Club» и эксклюзивно покажет новые выпуски
«Вольга» выпустит в российский прокат два фильма от A24
Марсоход НАСА обнаружил признаки возможной жизни на планете
Сериал «Большая маленькая ложь» официально продлили на третий сезон
В России вернулись в моду тамагочи и другие ретроигрушки
В Администрации президента назвали плюсы от ухода HBO и Netflix
Убийце Леннона Марку Чепмену в 14-й раз отказали в УДО
В Албании появился первый в мире ИИ-министр
Британец подал в суд на экс-работодателя из‑за стола в офисе и получил 21 тыс. фунтов стерлингов

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан

Фото: соцсети

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс подтвердил, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан, сообщает Reuters. Его зовут Тайлер Робинсон.

По данным агентства, это 22-летний житель Юты. «Член семьи Тайлера Робинсона обратился к своему другу, и он связался с офисом шерифа округа Вашингтон с информацией о том, что Робинсон признался им или дал понять, что он совершил инцидент», — сказал губернатор.

По словам Кокса, на пулях, найденных рядом с винтовкой, из которой застрелили Кирка, были надписи: «Лови, фашист!»,«Если ты прочитал это, ты гей, лол» и припев песни «Bella Ciao».

Американский активист и политик-консерватор Чарли Кирк, на ютуб-канал которого подписаны 3,83 млн пользователей, погиб после покушения в штате Юта 11 сентября. В него выстрелили во время выступления.

Расскажите друзьям