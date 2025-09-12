Россияне назвали булгаковскую Маргариту главной сигма-вумен в литературе

«Литрес» и «Читай-город» узнали у пользователей, какие литературные героини лучше всего отражают современные женские типажи ― сигма-вумен, пикми, олд мани, селф-мейд, clean girl и другие. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».
Рейтинг сигма-вумен возглавила Маргарита из романа Михаила Булгакова. 48% респондентов решили, что она лучше всех воплощает образ уверенной в себе, самодостаточной женщины. В тройку также попали Элизабет Беннет (40%) из «Гордости и предубеждения» и Татьяна Ларина (26%) из «Евгения Онегина».
Главной селф-мейд-героиней стала Гермиона Грейнджер (45%). Успехов она достигла исключительно благодаря собственному трудолюбию и усердию. За героиней книг о Гарри Поттере идут Скарлетт О’Хара (33%) из «Унесенных ветром» и Китнисс Эвердин (24%) из книг серии «Голодные игры».
Самым точным воплощением олд мани респонденты назвали еще одного персонажа «Гарри Поттера» ― Нарциссу Малфой (32%). Все благодаря аристократической внешности, знатному происхождению и принадлежности к высшим слоям магического общества. Эстетике олд мани также соответствуют Дейзи Бьюкенен (24%) из «Великого Гэтсби» и Элен Курагина (25%) из «Войны и мира».
Главной пикми-героиней выбрали Анастейшу Стил из «Пятидесяти оттенков серого». По мнению 25% опрошенных, она успешнее всех создает образ «не такой, как все» и подстраивается под вкусы противоположного пола. Чуть меньше голосов набрала Ольга Ларина (24%) из «Евгения Онегина» и Белла Свон из серии «Сумерки».
Тренду на естественность и заботу о себе — clean girl — больше всего соответствует Мэри Поппинс (40%) из книг Памелы Трэверс. В тройку лидеров вошли Мальвина (32%), персонаж сказки о Буратино, и Маша Миронова из «Капитанской дочки».
Уэнсдей Аддамс, героиню комиксов Чарльза Аддамса, 50% назвали главным боссом художки — неформалом, отличающимся от общества внешним видом и ценностями. За ней следуют Полумна Лавгуд (46%) из поттерианы и Пеппи Длинныйчулок (37%) из повести Астрид Линдгрен.
Рейтинг делулу — мечтательных и оторванных от реальности героинь — возглавила Алиса из сказки Льюиса Кэролла. За любопытную девочку, путешествующую по собственным фантазиям и не желающую взрослеть, проголосовали 54% пользователей. К делулу также отнесли Сибиллу Вейн (17%) — актрису из «Портрета Дориана Грея» — и Софью Фамусову из «Горя от ума».
В онлайн-опросе поучаствовали 1100 пользователей из разных городов России. Они могли выбрать как один, так и несколько ответов из предложенных или добавить свой.