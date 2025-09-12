Россияне назвали булгаковскую Маргариту главной сигма-вумен в литературе

Рейтинг сигма-вумен возглавила Маргарита из романа Михаила Булгакова. 48% респондентов решили, что она лучше всех воплощает образ уверенной в себе, самодостаточной женщины. В тройку также попали Элизабет Беннет (40%) из «Гордости и предубеждения» и Татьяна Ларина (26%) из «Евгения Онегина».