Россияне назвали булгаковскую Маргариту главной сигма-вумен в литературе

Смолов частично признал вину в деле о драке в «Кофемании»
Дома Тимирязевской академии лишили статуса памятников
Эксперт Минздрава: предел жизни современных людей не превышает 120–125 лет
Нидерланды и еще три страны пригрозили бойкотом «Евровидению», если в нем будет участвовать Израиль
ООН: В Северной Корее казнят граждан за распространение зарубежных телешоу
Крис Колфер из сериала «Хор» случайно воссоединился со своим экранным отцом Майком О’Малли
На ВДНХ расскажут историю Москвы через картины Сурикова, Репина и Васнецова
Минпросвещения ограничило время на домашние задания для школьников
Джеймс Ганн поделился подробностями о сиквеле «Супермена»
Секретные завещания Армани определили судьбу его состояния и модного дома
Kodak выпустила миниатюрные камеры-брелоки
Рейн Уилсон считает, что спин-офф «Офиса» о Дуайте принес бы NBC миллиард долларов
На ВДНХ обсудят, как живется молодым театрам. Участвует критик Анастасия Паукер из «Афиши Daily»
Марлон Уэйанс вернется к роли Мелкого в новом «Очень страшном кино»
Paramount планирует купить студию Warner Bros.
Сериал «Основание» продлили на четвертый сезон
Генри Кэвилл получил травму во время тренировок к фильму «Горец». Теперь картину могут перенести
Киллиан Мерфи опроверг слухи, что он сыграет Волан-де-Морта в телесериале «Гарри Поттер»
Okko выступит сопродюсером «Comedy Club» и эксклюзивно покажет новые выпуски
«Вольга» выпустит в российский прокат два фильма от A24
Марсоход НАСА обнаружил признаки возможной жизни на планете
Сериал «Большая маленькая ложь» официально продлили на третий сезон
В России вернулись в моду тамагочи и другие ретроигрушки
В Администрации президента назвали плюсы от ухода HBO и Netflix
Убийце Леннона Марку Чепмену в 14-й раз отказали в УДО
В Албании появился первый в мире ИИ-министр
Британец подал в суд на экс-работодателя из‑за стола в офисе и получил 21 тыс. фунтов стерлингов
«Возвращение в Сайлент-Хилл» выйдет в российский прокат

Россияне назвали булгаковскую Маргариту главной сигма-вумен в литературе

Фото: «Атмосфера кино»

«Литрес» и «Читай-город» узнали у пользователей, какие литературные героини лучше всего отражают современные женские типажи ― сигма-вумен, пикми, олд мани, селф-мейд, clean girl и другие. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».

Рейтинг сигма-вумен возглавила Маргарита из романа Михаила Булгакова. 48% респондентов решили, что она лучше всех воплощает образ уверенной в себе, самодостаточной женщины. В тройку также попали Элизабет Беннет (40%) из «Гордости и предубеждения» и Татьяна Ларина (26%) из «Евгения Онегина». 

Главной селф-мейд-героиней стала Гермиона Грейнджер (45%). Успехов она достигла исключительно благодаря собственному трудолюбию и усердию. За героиней книг о Гарри Поттере идут Скарлетт О’Хара (33%) из «Унесенных ветром» и Китнисс Эвердин (24%) из книг серии «Голодные игры». 

Самым точным воплощением олд мани респонденты назвали еще одного персонажа «Гарри Поттера» ― Нарциссу Малфой (32%). Все благодаря аристократической внешности, знатному происхождению и принадлежности к высшим слоям магического общества. Эстетике олд мани также соответствуют Дейзи Бьюкенен (24%) из «Великого Гэтсби» и Элен Курагина (25%) из «Войны и мира». 

Главной пикми-героиней выбрали Анастейшу Стил из «Пятидесяти оттенков серого». По мнению 25% опрошенных, она успешнее всех создает образ «не такой, как все» и подстраивается под вкусы противоположного пола. Чуть меньше голосов набрала Ольга Ларина (24%) из «Евгения Онегина» и Белла Свон из серии «Сумерки». 

Тренду на естественность и заботу о себе — clean girl — больше всего соответствует Мэри Поппинс (40%) из книг Памелы Трэверс. В тройку лидеров вошли Мальвина (32%), персонаж сказки о Буратино, и Маша Миронова из «Капитанской дочки». 

Уэнсдей Аддамс, героиню комиксов Чарльза Аддамса, 50% назвали главным боссом художки — неформалом, отличающимся от общества внешним видом и ценностями. За ней следуют Полумна Лавгуд (46%) из поттерианы и Пеппи Длинныйчулок (37%) из повести Астрид Линдгрен. 

Рейтинг делулу — мечтательных и оторванных от реальности героинь — возглавила Алиса из сказки Льюиса Кэролла. За любопытную девочку, путешествующую по собственным фантазиям и не желающую взрослеть, проголосовали 54% пользователей. К делулу также отнесли Сибиллу Вейн (17%) — актрису из «Портрета Дориана Грея» — и Софью Фамусову из «Горя от ума».

В онлайн-опросе поучаствовали 1100 пользователей из разных городов России. Они могли выбрать как один, так и несколько ответов из предложенных или добавить свой.

Расскажите друзьям