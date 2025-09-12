Эксперт Минздрава: предел жизни современных людей не превышает 120–125 лет

Предел человеческой жизни сейчас находится в районе 120–125 лет, рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в беседе с ТАСС.
Ранее в СМИ попал разговор Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином о перспективах долголетия. Китайский лидер отметил, что в cовременное время возможно прожить до 150 лет, а 70 лет сейчас — это молодой возраст.
«Несмотря на быстрый прогресс геронтологии, многие специалисты полагают, что теоретический предел человеческой жизни находится в районе 120-125 лет, так что достижение рубежа в 150 лет потребует поистине революционных научно-медицинских прорывов», — считает Ткачева. Она назвала прогноз председателя КНР «чрезвычайно оптимистичным».
Недавно в Афганистане нашли, возможно, самого старого человека в мире. Акель Назир из провинции Хост утверждает, что ему 140 лет и он помнит, когда Афганистан получил независимость от Британской империи.