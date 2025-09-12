Нидерланды и еще три страны пригрозили бойкотом «Евровидению», если в нем будет участвовать Израиль

Нидерланды, Ирландия, Словения и Испания пригрозили бойкотировать музыкальный фестиваль «Евровидение», если в нем будет участвовать Израиль. Об этом написала Би-би-си.
Нидерландская общественная телекомпания AvroTros заявила, что «не может оправдать участие Израиля в нынешней ситуацией, учитывая продолжающиеся человеческие страдания в Газе». Она добавила, что среди погибших в Газе множество журналистов.
Ранее представители Ирландии, Словении и Испании также заявили, что откажутся от участия в «Евровидении», если к конкурсе допустят артистов из Израиля. Ирландская телекомпания RTE назвала присутствие Израиля на конкурсе неприемлемым.
Организатор «Евровидения» Европейский вещательный союз отметил в ответ, что понимает «обеспокоенность и сложившиеся позиции относительно продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке».
«Мы все еще консультируемся со всеми членами EBU, чтобы собрать мнения о том, как нам следует подходить к вопросам участия [в конкурсе] и геополитической напряженности вокруг конкурса „Евровидение“», — сказал директор союза Мартин Грин.
Военная операция Израиля в секторе Газа началась после атаки боевиков палестинской организации ХАМАС на граждан страны, в том числе гостей музыкального фестиваля Supernova, 7 октября 2023 года. По информации ООН, в ходе боевых действий погибли по меньшей мере 7346 палестинцев.
СМИ сообщают, что среди погибших не менее 248 журналистов. Израиль отрицает, что намеренно наносил удары по представителям медиа. Власти страны также не согласны с обвинениями в геноциде: они объясняют свои действия защитой мирного населения и называют своей целью боевиков ХАМАС.
«Евровидение-2026» пройдет в Вене в мае следующего года. Австрийская столица проведет конкурс уже в третий раз. На «Евровидении-2025» второе место заняла певица из Израиля Юваль Рафаэль с песней «New Day Will Rise».