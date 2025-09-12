Нидерланды и еще три страны пригрозили бойкотом «Евровидению», если в нем будет участвовать Израиль

Военная операция Израиля в секторе Газа началась после атаки боевиков палестинской организации ХАМАС на граждан страны, в том числе гостей музыкального фестиваля Supernova, 7 октября 2023 года. По информации ООН, в ходе боевых действий погибли по меньшей мере 7346 палестинцев.



СМИ сообщают, что среди погибших не менее 248 журналистов. Израиль отрицает, что намеренно наносил удары по представителям медиа. Власти страны также не согласны с обвинениями в геноциде: они объясняют свои действия защитой мирного населения и называют своей целью боевиков ХАМАС.



«Евровидение-2026» пройдет в Вене в мае следующего года. Австрийская столица проведет конкурс уже в третий раз. На «Евровидении-2025» второе место заняла певица из Израиля Юваль Рафаэль с песней «New Day Will Rise».