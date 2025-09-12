ООН: В Северной Корее казнят граждан за распространение зарубежных телешоу

В Северной Корее казнят граждан, которые распространяют зарубежные телешоу, в том числе южнокорейские дорамы. Об этом написал The Guardian со ссылкой на доклад ООН о правах человека.
Наблюдение за населением стало более масштабным с 2014 года благодаря новым технологиям, а наказания — более суровыми. В стране ввели смертную казнь за показ иностранных сериалов. Несколько человек уже были приговорены.
Представители ООН поговорили более чем с 300 свидетелями и пострадавшими, бежавшими из Северной Кореи. Согласно их выводам, КНДР — самая репрессивная страна мира.
По словам главы представительства ООН по правам человека в Северной Корее Джеймса Хинана, число казней за обычные и политические преступления в стране увеличилось после пандемии COVID-19.
Снизилось при этом насилие со стороны охранников в местах содержания под стражей. Кроме того, в КНДР появились новые законы, которые, как предполагается, гарантируют более справедливые судебные разбирательства.
Однако ООН беспокоит положение детей в стране. Несовершеннолетних северокорейцев принуждают к труду, в том числе в «ударных бригадах» на таких опасных производствах, как добыча угля и строительство.
«Часто это дети из низших слоев общества, потому что именно они не могут откупиться от такой работы, а эти ударные бригады часто заняты очень опасной и рискованной работой», — отметил Хинан.
Ранее ООН установил, что власти КНДР совершают преступления против человечности. Речь шла также о событиях после 2014 года.