ООН: В Северной Корее казнят граждан за распространение зарубежных телешоу

Фото: Thomas Evans/Unsplash

В Северной Корее казнят граждан, которые распространяют зарубежные телешоу, в том числе южнокорейские дорамы. Об этом написал The Guardian со ссылкой на доклад ООН о правах человека.

Наблюдение за населением стало более масштабным с 2014 года благодаря новым технологиям, а наказания — более суровыми. В стране ввели смертную казнь за показ иностранных сериалов. Несколько человек уже были приговорены.

Представители ООН поговорили более чем с 300 свидетелями и пострадавшими, бежавшими из Северной Кореи. Согласно их выводам, КНДР — самая репрессивная страна мира.

По словам главы представительства ООН по правам человека в Северной Корее Джеймса Хинана, число казней за обычные и политические преступления в стране увеличилось после пандемии COVID-19.

Снизилось при этом насилие со стороны охранников в местах содержания под стражей. Кроме того, в КНДР появились новые законы, которые, как предполагается, гарантируют более справедливые судебные разбирательства.

Однако ООН беспокоит положение детей в стране. Несовершеннолетних северокорейцев принуждают к труду, в том числе в «ударных бригадах» на таких опасных производствах, как добыча угля и строительство.

«Часто это дети из низших слоев общества, потому что именно они не могут откупиться от такой работы, а эти ударные бригады часто заняты очень опасной и рискованной работой», — отметил Хинан.

Ранее ООН установил, что власти КНДР совершают преступления против человечности. Речь шла также о событиях после 2014 года. 

