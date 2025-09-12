Смолов частично признал вину в деле о драке в «Кофемании»

Футболиста Федора Смолова допросили по уголовному делу об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Он частично признал вину. Об этом сообщил ТАСС.
10 сентября стало известно, что в отношении Смолова завели уголовное дело из‑за драки в «Кофемании» на Большой Никитской улице в Москве, которая произошла в конце мая. Как сообщал RT, у пострадавшего диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы. Спортсмену грозит до трех лет лишения свободы.
5 июля в соцсетях появилось видео с камер наблюдения «Кофемании». В ролике cпортсмен подошел к двум сидевшим за столом посетителям и после словесной перепалки ударил их по лицу и отошел.
Сам футболист извинился за драку и подтвердил, что стал жертвой вымогателей. Он добавил, что его поведение было непозволительным. «Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Я со своей стороны могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компанией в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецензурную брань», — сказал Смолов.