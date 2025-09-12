Смолов частично признал вину в деле о драке в «Кофемании»

Kodak выпустила миниатюрные камеры-брелоки
ООН: В Северной Корее казнят граждан за распространение зарубежных телешоу
Крис Колфер из сериала «Хор» случайно воссоединился со своим экранным отцом Майком О’Малли
На ВДНХ расскажут историю Москвы через картины Сурикова, Репина и Васнецова
Минпросвещения ограничило время на домашние задания для школьников
Джеймс Ганн поделился подробностями о сиквеле «Супермена»
Секретные завещания Армани определили судьбу его состояния и модного дома
Рейн Уилсон считает, что спин-офф «Офиса» о Дуайте принес бы NBC миллиард долларов
На ВДНХ обсудят, как живется молодым театрам. Участвует критик Анастасия Паукер из «Афиши Daily»
Марлон Уэйанс вернется к роли Мелкого в новом «Очень страшном кино»
Paramount планирует купить студию Warner Bros.
Сериал «Основание» продлили на четвертый сезон
Генри Кэвилл получил травму во время тренировок к фильму «Горец». Теперь картину могут перенести
Киллиан Мерфи опроверг слухи, что он сыграет Волан-де-Морта в телесериале «Гарри Поттер»
Okko выступит сопродюсером «Comedy Club» и эксклюзивно покажет новые выпуски
«Вольга» выпустит в российский прокат два фильма от A24
Марсоход НАСА обнаружил признаки возможной жизни на планете
Сериал «Большая маленькая ложь» официально продлили на третий сезон
В России вернулись в моду тамагочи и другие ретроигрушки
В Администрации президента назвали плюсы от ухода HBO и Netflix
Убийце Леннона Марку Чепмену в 14-й раз отказали в УДО
В Албании появился первый в мире ИИ-министр
Британец подал в суд на экс-работодателя из‑за стола в офисе и получил 21 тыс. фунтов стерлингов
«Возвращение в Сайлент-Хилл» выйдет в российский прокат
У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей
В Новосибирске на учете с алкогольной зависимостью состоит восьмилетний мальчик
Парфюм Элизабет Тейлор из фильма «Запах тайны» 1960 года воссоздадут для выставки в Нью-Йорке
Суд в Красноярске не признал оскорбительным эмодзи с клоуном

Смолов частично признал вину в деле о драке в «Кофемании»

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Футболиста Федора Смолова допросили по уголовному делу об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Он частично признал вину. Об этом сообщил ТАСС.

10 сентября стало известно, что в отношении Смолова завели уголовное дело из‑за драки в «Кофемании» на Большой Никитской улице в Москве, которая произошла в конце мая. Как сообщал RT, у пострадавшего диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы. Спортсмену грозит до трех лет лишения свободы.

5 июля в соцсетях появилось видео с камер наблюдения «Кофемании». В ролике cпортсмен подошел к двум сидевшим за столом посетителям и после словесной перепалки ударил их по лицу и отошел.

Сам футболист извинился за драку и подтвердил, что стал жертвой вымогателей. Он добавил, что его поведение было непозволительным. «Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Я со своей стороны могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компанией в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецензурную брань», — сказал Смолов.

