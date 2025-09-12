На ВДНХ расскажут историю Москвы через картины Сурикова, Репина и Васнецова

Kodak выпустила миниатюрные камеры-брелоки
Минпросвещения ограничило время на домашние задания для школьников
Джеймс Ганн поделился подробностями о сиквеле «Супермена»
Секретные завещания Армани определили судьбу его состояния и модного дома
Рейн Уилсон считает, что спин-офф «Офиса» о Дуайте принес бы NBC миллиард долларов
На ВДНХ обсудят, как живется молодым театрам. Участвует критик Анастасия Паукер из «Афиши Daily»
Марлон Уэйанс вернется к роли Мелкого в новом «Очень страшном кино»
Paramount планирует купить студию Warner Bros.
Сериал «Основание» продлили на четвертый сезон
Генри Кэвилл получил травму во время тренировок к фильму «Горец». Теперь картину могут перенести
Киллиан Мерфи опроверг слухи, что он сыграет Волан-де-Морта в телесериале «Гарри Поттер»
Okko выступит сопродюсером «Comedy Club» и эксклюзивно покажет новые выпуски
«Вольга» выпустит в российский прокат два фильма от A24
Марсоход НАСА обнаружил признаки возможной жизни на планете
Сериал «Большая маленькая ложь» официально продлили на третий сезон
В России вернулись в моду тамагочи и другие ретроигрушки
В Администрации президента назвали плюсы от ухода HBO и Netflix
Убийце Леннона Марку Чепмену в 14-й раз отказали в УДО
В Албании появился первый в мире ИИ-министр
Британец подал в суд на экс-работодателя из‑за стола в офисе и получил 21 тыс. фунтов стерлингов
«Возвращение в Сайлент-Хилл» выйдет в российский прокат
У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей
В Новосибирске на учете с алкогольной зависимостью состоит восьмилетний мальчик
Парфюм Элизабет Тейлор из фильма «Запах тайны» 1960 года воссоздадут для выставки в Нью-Йорке
Суд в Красноярске не признал оскорбительным эмодзи с клоуном
Опрос: 76% женщин в России категорически не согласны с фразой «ревнует — значит любит»
Вышел трейлер «Кристи» — байопика о боксерше Кристи Мартин с Сидни Суини в главной роли
Песни морских леопардов оказались столь же сложны и упорядочены, как человеческая музыка

На ВДНХ расскажут историю Москвы через картины Сурикова, Репина и Васнецова

Фото: пресс-служба ВДНХ

В павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ открылась выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Экспозиция включает 104 живописных полотна и 11 скульптур, которые перевезли из Петербурга в Москву. Среди них иконы Андрея Рублева и Дионисия, картины «Святая Русь» Михаила Нестерова, «Степан Разин» Василия Сурикова, «Торжественное заседание Государственного совета...» и «В осажденной Москве» Ильи Репина, портрет княгини Юсуповой Валентина Серова. 

Пресс-служба ВДНХ

Экспозиция рассказывает историю города через четыре раздела: «Старая Москва», посвященный дореволюционному периоду; «Москва ― столица» ― о переломном моменте, когда городу вернули столичный статус; «Новая Москва» ― с произведениями 1920-х ― 2010-х годов, рассказывающих о преобразовании мегаполиса; «Москва и москвичи» ― с портретами выдающихся жителей города. 

Некоторые полотна «оживут» с помощью технологий дополненной реальности и нейросетей от «Сбера».  Среди таких работ — «Старая Москва. Улица в Китай-городе» Аполлинария Васнецова и «Степан Разин» Василия Сурикова. 

Побывать на выставке можно ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до 21.00. Билеты продаются в кассе павильона № 1 и онлайн. Выставка будет работать до 1 февраля 2026 года.

