На ВДНХ расскажут историю Москвы через картины Сурикова, Репина и Васнецова

В павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ открылась выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе ВДНХ.
Экспозиция включает 104 живописных полотна и 11 скульптур, которые перевезли из Петербурга в Москву. Среди них иконы Андрея Рублева и Дионисия, картины «Святая Русь» Михаила Нестерова, «Степан Разин» Василия Сурикова, «Торжественное заседание Государственного совета...» и «В осажденной Москве» Ильи Репина, портрет княгини Юсуповой Валентина Серова.
Экспозиция рассказывает историю города через четыре раздела: «Старая Москва», посвященный дореволюционному периоду; «Москва ― столица» ― о переломном моменте, когда городу вернули столичный статус; «Новая Москва» ― с произведениями 1920-х ― 2010-х годов, рассказывающих о преобразовании мегаполиса; «Москва и москвичи» ― с портретами выдающихся жителей города.
Некоторые полотна «оживут» с помощью технологий дополненной реальности и нейросетей от «Сбера». Среди таких работ — «Старая Москва. Улица в Китай-городе» Аполлинария Васнецова и «Степан Разин» Василия Сурикова.
Побывать на выставке можно ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до 21.00. Билеты продаются в кассе павильона № 1 и онлайн. Выставка будет работать до 1 февраля 2026 года.