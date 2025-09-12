Крис Колфер из сериала «Хор» случайно воссоединился со своим экранным отцом Майком О’Малли

Смолов частично признал вину в деле о драке в «Кофемании»
На ВДНХ расскажут историю Москвы через картины Сурикова, Репина и Васнецова
Минпросвещения ограничило время на домашние задания для школьников
Джеймс Ганн поделился подробностями о сиквеле «Супермена»
Секретные завещания Армани определили судьбу его состояния и модного дома
Kodak выпустила миниатюрные камеры-брелоки
Рейн Уилсон считает, что спин-офф «Офиса» о Дуайте принес бы NBC миллиард долларов
На ВДНХ обсудят, как живется молодым театрам. Участвует критик Анастасия Паукер из «Афиши Daily»
Марлон Уэйанс вернется к роли Мелкого в новом «Очень страшном кино»
Paramount планирует купить студию Warner Bros.
Сериал «Основание» продлили на четвертый сезон
Генри Кэвилл получил травму во время тренировок к фильму «Горец». Теперь картину могут перенести
Киллиан Мерфи опроверг слухи, что он сыграет Волан-де-Морта в телесериале «Гарри Поттер»
Okko выступит сопродюсером «Comedy Club» и эксклюзивно покажет новые выпуски
«Вольга» выпустит в российский прокат два фильма от A24
Марсоход НАСА обнаружил признаки возможной жизни на планете
Сериал «Большая маленькая ложь» официально продлили на третий сезон
В России вернулись в моду тамагочи и другие ретроигрушки
В Администрации президента назвали плюсы от ухода HBO и Netflix
Убийце Леннона Марку Чепмену в 14-й раз отказали в УДО
В Албании появился первый в мире ИИ-министр
Британец подал в суд на экс-работодателя из‑за стола в офисе и получил 21 тыс. фунтов стерлингов
«Возвращение в Сайлент-Хилл» выйдет в российский прокат
У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей
В Новосибирске на учете с алкогольной зависимостью состоит восьмилетний мальчик
Парфюм Элизабет Тейлор из фильма «Запах тайны» 1960 года воссоздадут для выставки в Нью-Йорке
Суд в Красноярске не признал оскорбительным эмодзи с клоуном
Опрос: 76% женщин в России категорически не согласны с фразой «ревнует — значит любит»

Крис Колфер из сериала «Хор» случайно воссоединился со своим экранным отцом Майком О’Малли

Крис Колфер воссоединился со своим экранным отцом Майком О’Малли, во время случайной встречи в аэропорту. 

Актеры, сыгравшие Курта и Берта Хаммелов в сериале «Хор» («Glee»), обнялись, а Колфер поделился трогательным фото в соцсетях с подписью: «Всегда приятно встретить семью в аэропорту! Люблю тебя, папа!»

Прошло уже 10 лет с момента окончания «Хора», который выходил на Fox с 2009 по 2015 год. Колфер исполнял роль Курта Хаммела — замкнутого, но постепенно раскрывающегося юного певца. 

Одним из центральных сюжетов была сложная, но трогательная связь Курта с отцом Бертом, которого сыграл О’Малли. Сначала Берт пытался ограничить проявления сына, но постепенно начал его поддерживать и стал одним из самых верных фанатов.

«Хор» часто вызывал споры среди критиков, но при этом завоевал множество наград. Колфер и О’Малли были номинированы на «Эмми», а Колфер получил «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в сериале в 2011 году.

