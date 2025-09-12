Крис Колфер из сериала «Хор» случайно воссоединился со своим экранным отцом Майком О’Малли
Крис Колфер воссоединился со своим экранным отцом Майком О’Малли, во время случайной встречи в аэропорту.
Актеры, сыгравшие Курта и Берта Хаммелов в сериале «Хор» («Glee»), обнялись, а Колфер поделился трогательным фото в соцсетях с подписью: «Всегда приятно встретить семью в аэропорту! Люблю тебя, папа!»
Прошло уже 10 лет с момента окончания «Хора», который выходил на Fox с 2009 по 2015 год. Колфер исполнял роль Курта Хаммела — замкнутого, но постепенно раскрывающегося юного певца.
Одним из центральных сюжетов была сложная, но трогательная связь Курта с отцом Бертом, которого сыграл О’Малли. Сначала Берт пытался ограничить проявления сына, но постепенно начал его поддерживать и стал одним из самых верных фанатов.
«Хор» часто вызывал споры среди критиков, но при этом завоевал множество наград. Колфер и О’Малли были номинированы на «Эмми», а Колфер получил «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в сериале в 2011 году.