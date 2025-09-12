Джеймс Ганн поделился подробностями о сиквеле «Супермена»

Warner Bros. назначила премьеру фильма на 9 июля 2027 года, почти через два года после выхода первого «Супермена». По словам Ганна, сюжет сиквела сосредоточен на том, как Супермен и Лекс Лютор вынуждены сотрудничать против более серьезной угрозы.