Джеймс Ганн поделился подробностями о сиквеле «Супермена»

Kodak выпустила миниатюрные камеры-брелоки
На ВДНХ расскажут историю Москвы через картины Сурикова, Репина и Васнецова
Минпросвещения ограничило время на домашние задания для школьников
Секретные завещания Армани определили судьбу его состояния и модного дома
Рейн Уилсон считает, что спин-офф «Офиса» о Дуайте принес бы NBC миллиард долларов
На ВДНХ обсудят, как живется молодым театрам. Участвует критик Анастасия Паукер из «Афиши Daily»
Марлон Уэйанс вернется к роли Мелкого в новом «Очень страшном кино»
Paramount планирует купить студию Warner Bros.
Сериал «Основание» продлили на четвертый сезон
Генри Кэвилл получил травму во время тренировок к фильму «Горец». Теперь картину могут перенести
Киллиан Мерфи опроверг слухи, что он сыграет Волан-де-Морта в телесериале «Гарри Поттер»
Okko выступит сопродюсером «Comedy Club» и эксклюзивно покажет новые выпуски
«Вольга» выпустит в российский прокат два фильма от A24
Марсоход НАСА обнаружил признаки возможной жизни на планете
Сериал «Большая маленькая ложь» официально продлили на третий сезон
В России вернулись в моду тамагочи и другие ретроигрушки
В Администрации президента назвали плюсы от ухода HBO и Netflix
Убийце Леннона Марку Чепмену в 14-й раз отказали в УДО
В Албании появился первый в мире ИИ-министр
Британец подал в суд на экс-работодателя из‑за стола в офисе и получил 21 тыс. фунтов стерлингов
«Возвращение в Сайлент-Хилл» выйдет в российский прокат
У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей
В Новосибирске на учете с алкогольной зависимостью состоит восьмилетний мальчик
Парфюм Элизабет Тейлор из фильма «Запах тайны» 1960 года воссоздадут для выставки в Нью-Йорке
Суд в Красноярске не признал оскорбительным эмодзи с клоуном
Опрос: 76% женщин в России категорически не согласны с фразой «ревнует — значит любит»
Вышел трейлер «Кристи» — байопика о боксерше Кристи Мартин с Сидни Суини в главной роли
Песни морских леопардов оказались столь же сложны и упорядочены, как человеческая музыка

Джеймс Ганн поделился подробностями о сиквеле «Супермена»

Фото: Warner Bros.

Джеймс Ганн рассказал в радиошоу Говарда Стерна на SiriusXM, что съемки сиквела «Супермена» под рабочим названием «Man of Tomorrow» планируется начать примерно в апреле 2026 года. 

Warner Bros. назначила премьеру фильма на 9 июля 2027 года, почти через два года после выхода первого «Супермена». По словам Ганна, сюжет сиквела сосредоточен на том, как Супермен и Лекс Лютор вынуждены сотрудничать против более серьезной угрозы. 

«Фильм будет не только о Супермене, но и о Лексе. Мне очень понравилось работать с Николасом Холтом. Я хочу создать что-то действительно выдающееся с ними обоими», — отметил режиссер.

Первый «Супермен» открыл новую вселенную DC, которая продолжилась вторым сезоном «Миротворца» на HBO Max и в 2026 году пополнится фильмами «Супергерл» и «Clayface», а также сериалом «Фонари».

Дэвид Коренсвет вернется в роли Супермена, а Николас Холт вновь сыграет Лекса Лютора. Фильм стал самым кассовым комикс-блокбастером года, собрав в мировом прокате 614 млн долларов.

Ганн анонсировал «Man of Tomorrow» 3 сентября, показав комикс-иллюстрацию Супермена рядом с Лютором в боевом костюме Warsuit. В комиксах костюм позволяет Лексу быть наравне с Суперменом. Похоже, что в фильме Лекс будет использовать костюм, чтобы противостоять большой угрозе вместе с героем.

Расскажите друзьям