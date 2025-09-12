Джеймс Ганн поделился подробностями о сиквеле «Супермена»

Джеймс Ганн рассказал в радиошоу Говарда Стерна на SiriusXM, что съемки сиквела «Супермена» под рабочим названием «Man of Tomorrow» планируется начать примерно в апреле 2026 года.
Warner Bros. назначила премьеру фильма на 9 июля 2027 года, почти через два года после выхода первого «Супермена». По словам Ганна, сюжет сиквела сосредоточен на том, как Супермен и Лекс Лютор вынуждены сотрудничать против более серьезной угрозы.
«Фильм будет не только о Супермене, но и о Лексе. Мне очень понравилось работать с Николасом Холтом. Я хочу создать что-то действительно выдающееся с ними обоими», — отметил режиссер.
Первый «Супермен» открыл новую вселенную DC, которая продолжилась вторым сезоном «Миротворца» на HBO Max и в 2026 году пополнится фильмами «Супергерл» и «Clayface», а также сериалом «Фонари».
Дэвид Коренсвет вернется в роли Супермена, а Николас Холт вновь сыграет Лекса Лютора. Фильм стал самым кассовым комикс-блокбастером года, собрав в мировом прокате 614 млн долларов.
Ганн анонсировал «Man of Tomorrow» 3 сентября, показав комикс-иллюстрацию Супермена рядом с Лютором в боевом костюме Warsuit. В комиксах костюм позволяет Лексу быть наравне с Суперменом. Похоже, что в фильме Лекс будет использовать костюм, чтобы противостоять большой угрозе вместе с героем.