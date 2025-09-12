Минпросвещения ограничило время на домашние задания для школьников

Помимо максимального единого времени, определены нормы для каждого класса. На выполнение домашнего задания должно уходить не более одного часа в первом классе. Во втором и третьем — не более полутора часов. В четвертом и пятом — не более двух часов. С шестого по восьмой классы школьники должны тратить не более двух с половиной часов и не более трех с половиной — с девятого по одиннадцатый классы.