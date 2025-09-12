Kodak выпустила миниатюрные камеры-брелоки
Минпросвещения ограничило время на домашние задания для школьников

Фото: Annie Spratt/Unsplash

Министерство просвещения России установило единые временные нормативы для выполнения школьных домашних заданий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

Нормативы разработаны совместно с Роспотребнадзором с учетом возрастных особенностей учащихся. Согласно новым правилам, максимальное время на подготовку по всем предметам не должно превышать трех с половиной часов в день.

Помимо максимального единого времени, определены нормы для каждого класса. На выполнение домашнего задания должно уходить не более одного часа в первом классе. Во втором и третьем — не более полутора часов. В четвертом и пятом — не более двух часов. С шестого по восьмой классы школьники должны тратить не более двух с половиной часов и не более трех с половиной — с девятого по одиннадцатый классы.

Инициатива направлена на предотвращение перегрузки учащихся и сохранение их здоровья. Ранее Минпросвещения определило продолжительность учебного дня в школах. Занятия должны начинаться не раньше 8.00 и заканчиваться не позднее 19.00. Нулевые уроки и третья смена не допускаются.

