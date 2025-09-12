Минпросвещения ограничило время на домашние задания для школьников

Министерство просвещения России установило единые временные нормативы для выполнения школьных домашних заданий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.
Нормативы разработаны совместно с Роспотребнадзором с учетом возрастных особенностей учащихся. Согласно новым правилам, максимальное время на подготовку по всем предметам не должно превышать трех с половиной часов в день.
Помимо максимального единого времени, определены нормы для каждого класса. На выполнение домашнего задания должно уходить не более одного часа в первом классе. Во втором и третьем — не более полутора часов. В четвертом и пятом — не более двух часов. С шестого по восьмой классы школьники должны тратить не более двух с половиной часов и не более трех с половиной — с девятого по одиннадцатый классы.
Инициатива направлена на предотвращение перегрузки учащихся и сохранение их здоровья. Ранее Минпросвещения определило продолжительность учебного дня в школах. Занятия должны начинаться не раньше 8.00 и заканчиваться не позднее 19.00. Нулевые уроки и третья смена не допускаются.