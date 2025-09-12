Секретные завещания Армани определили судьбу его состояния и модного дома

Kodak выпустила миниатюрные камеры-брелоки
На ВДНХ расскажут историю Москвы через картины Сурикова, Репина и Васнецова
Минпросвещения ограничило время на домашние задания для школьников
Джеймс Ганн поделился подробностями о сиквеле «Супермена»
Рейн Уилсон считает, что спин-офф «Офиса» о Дуайте принес бы NBC миллиард долларов
На ВДНХ обсудят, как живется молодым театрам. Участвует критик Анастасия Паукер из «Афиши Daily»
Марлон Уэйанс вернется к роли Мелкого в новом «Очень страшном кино»
Paramount планирует купить студию Warner Bros.
Сериал «Основание» продлили на четвертый сезон
Генри Кэвилл получил травму во время тренировок к фильму «Горец». Теперь картину могут перенести
Киллиан Мерфи опроверг слухи, что он сыграет Волан-де-Морта в телесериале «Гарри Поттер»
Okko выступит сопродюсером «Comedy Club» и эксклюзивно покажет новые выпуски
«Вольга» выпустит в российский прокат два фильма от A24
Марсоход НАСА обнаружил признаки возможной жизни на планете
Сериал «Большая маленькая ложь» официально продлили на третий сезон
В России вернулись в моду тамагочи и другие ретроигрушки
В Администрации президента назвали плюсы от ухода HBO и Netflix
Убийце Леннона Марку Чепмену в 14-й раз отказали в УДО
В Албании появился первый в мире ИИ-министр
Британец подал в суд на экс-работодателя из‑за стола в офисе и получил 21 тыс. фунтов стерлингов
«Возвращение в Сайлент-Хилл» выйдет в российский прокат
У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей
В Новосибирске на учете с алкогольной зависимостью состоит восьмилетний мальчик
Парфюм Элизабет Тейлор из фильма «Запах тайны» 1960 года воссоздадут для выставки в Нью-Йорке
Суд в Красноярске не признал оскорбительным эмодзи с клоуном
Опрос: 76% женщин в России категорически не согласны с фразой «ревнует — значит любит»
Вышел трейлер «Кристи» — байопика о боксерше Кристи Мартин с Сидни Суини в главной роли
Песни морских леопардов оказались столь же сложны и упорядочены, как человеческая музыка

Секретные завещания Армани определили судьбу его состояния и модного дома

Фото: Stephane Cardinale-Corbis/Getty Images

В Милане нотариусы вскрыли два секретных завещания Джорджо Армани. Они были написаны дизайнером от руки и датированы мартом и апрелем этого года, сообщает агентство ANSA. 

В документах указано не только, кто станет наследником состояния модельера, оцениваемого в 11–13 млрд евро, но и каким будет будущее модного дома, который он создавал всю жизнь. 

В завещаниях Армани просит обеспечить художественную и предпринимательскую преемственность в модном доме, защитить его от чисто финансовых решений, сохранить итальянский характер и не допустить распыления управления. По словам модельера, он хотел передать компанию людям, которым больше всего доверял. 

Ключевую роль он отвел созданному около десяти лет назад Фонду Армани. 10% акций компании Giorgio Armani S.p.A. достанутся фонду, а остальные 90% ― тоже ему, но без права собственности и пользования.  

В течение 12–18 месяцев фонд должен продать 15% капитала компании, затем, в течение трех-пяти лет, ― еще 30–54,9%, причем тому же покупателю. В результате доля фонда должна снизиться минимум до 30,1%. Альтернативный вариант ― выход на биржу через 5–8 лет. 

Право голоса в Giorgio Armani S.p.A. распределится следующим образом: 40% голосов получит партнер и соратник Армани Панталео дель Орко, 30% ― фонд, и по 15% ― два его племянника, Сильвана Армани и Андреа Камерана. Племяннице Роберте Армани и сестре модельера Розанне Армани тоже достанутся акции, но без права голоса. 

Дома и виллы модельера в Милане, Сен-Тропе, Санкт-Морице, Нью-Йорке и Пантеллерии перешли сестре Розанне и племянникам, но в виде «голой собственности». Они могут продавать их и передавать по наследству, но право пользования недвижимостью досталось Панталео дель Орко. Он сможет жить в домах, управлять ими и получать доход, пока сам этого захочет, хотя юридически объекты останутся под контролем семьи.

Расскажите друзьям