Секретные завещания Армани определили судьбу его состояния и модного дома

В Милане нотариусы вскрыли два секретных завещания Джорджо Армани. Они были написаны дизайнером от руки и датированы мартом и апрелем этого года, сообщает агентство ANSA.
В документах указано не только, кто станет наследником состояния модельера, оцениваемого в 11–13 млрд евро, но и каким будет будущее модного дома, который он создавал всю жизнь.
В завещаниях Армани просит обеспечить художественную и предпринимательскую преемственность в модном доме, защитить его от чисто финансовых решений, сохранить итальянский характер и не допустить распыления управления. По словам модельера, он хотел передать компанию людям, которым больше всего доверял.
Ключевую роль он отвел созданному около десяти лет назад Фонду Армани. 10% акций компании Giorgio Armani S.p.A. достанутся фонду, а остальные 90% ― тоже ему, но без права собственности и пользования.
В течение 12–18 месяцев фонд должен продать 15% капитала компании, затем, в течение трех-пяти лет, ― еще 30–54,9%, причем тому же покупателю. В результате доля фонда должна снизиться минимум до 30,1%. Альтернативный вариант ― выход на биржу через 5–8 лет.
Право голоса в Giorgio Armani S.p.A. распределится следующим образом: 40% голосов получит партнер и соратник Армани Панталео дель Орко, 30% ― фонд, и по 15% ― два его племянника, Сильвана Армани и Андреа Камерана. Племяннице Роберте Армани и сестре модельера Розанне Армани тоже достанутся акции, но без права голоса.
Дома и виллы модельера в Милане, Сен-Тропе, Санкт-Морице, Нью-Йорке и Пантеллерии перешли сестре Розанне и племянникам, но в виде «голой собственности». Они могут продавать их и передавать по наследству, но право пользования недвижимостью досталось Панталео дель Орко. Он сможет жить в домах, управлять ими и получать доход, пока сам этого захочет, хотя юридически объекты останутся под контролем семьи.