Фильм «Брат навсегда» о дилогии Балабанова выйдет в прокат 30 октября

Документальная картина «Брат навсегда» Анны и Григория Сельяновых о дилогии режиссера Алексея Балабанова выйдет в прокат 30 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Вольга».
«Лента производства кинокомпании СТВ — масштабное исследование феномена дилогии „Брат“ режиссера Алексея Балабанова», — сказали в пресс-службе.
«Дилогия „Брат“ продолжает оставаться культовой, а Данила Багров продолжает быть героем поколения. Мы задались вопросом, почему так происходит, и получился фильм, который сделан на понятном и близком сегодняшнему зрителю языке — по стилю, тону, образу мышления», — cказал Григорий Сельянов.
Режиссеры проекта исследовали закулисье съемочного процесса дилогии «Брат» и изучили редкие архивные материалы и малоизвестные эпизоды из истории ее создания. Съемки прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Чикаго и Нью-Йорке и завершились в конце июля 2025 года. Ленту приурочат к 25-летию второй части боевика.
В «Брате навсегда» приняли участие режиссер Никита Михалков, продюсер Сергей Сельянов, актриса и певица Ирина Салтыкова, актриса Дарья Юргенс, а также сыновья Алексея Балабанова — Федор и Петр. В проекте также задействованы музыкальный критик Олег Кармунин и эксперт по моде и стилю Павел Осовцов. Кроме того, создатели фильма нашли американского фаната «Брата-2» и пообщались с артистами, участвовавшими в американской части съемок сиквела.