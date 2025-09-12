Kodak выпустила миниатюрные камеры-брелоки

Сериал «Основание» продлили на четвертый сезон
На ВДНХ расскажут историю Москвы через картины Сурикова, Репина и Васнецова
Минпросвещения ограничило время на домашние задания для школьников
Джеймс Ганн поделился подробностями о сиквеле «Супермена»
Секретные завещания Армани определили судьбу его состояния и модного дома
Рейн Уилсон считает, что спин-офф «Офиса» о Дуайте принес бы NBC миллиард долларов
На ВДНХ обсудят, как живется молодым театрам. Участвует критик Анастасия Паукер из «Афиши Daily»
Марлон Уэйанс вернется к роли Мелкого в новом «Очень страшном кино»
Paramount планирует купить студию Warner Bros.
Генри Кэвилл получил травму во время тренировок к фильму «Горец». Теперь картину могут перенести
Киллиан Мерфи опроверг слухи, что он сыграет Волан-де-Морта в телесериале «Гарри Поттер»
Okko выступит сопродюсером «Comedy Club» и эксклюзивно покажет новые выпуски
«Вольга» выпустит в российский прокат два фильма от A24
Марсоход НАСА обнаружил признаки возможной жизни на планете
Сериал «Большая маленькая ложь» официально продлили на третий сезон
В России вернулись в моду тамагочи и другие ретроигрушки
В Администрации президента назвали плюсы от ухода HBO и Netflix
Убийце Леннона Марку Чепмену в 14-й раз отказали в УДО
В Албании появился первый в мире ИИ-министр
Британец подал в суд на экс-работодателя из‑за стола в офисе и получил 21 тыс. фунтов стерлингов
«Возвращение в Сайлент-Хилл» выйдет в российский прокат
У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей
В Новосибирске на учете с алкогольной зависимостью состоит восьмилетний мальчик
Парфюм Элизабет Тейлор из фильма «Запах тайны» 1960 года воссоздадут для выставки в Нью-Йорке
Суд в Красноярске не признал оскорбительным эмодзи с клоуном
Опрос: 76% женщин в России категорически не согласны с фразой «ревнует — значит любит»
Вышел трейлер «Кристи» — байопика о боксерше Кристи Мартин с Сидни Суини в главной роли
Песни морских леопардов оказались столь же сложны и упорядочены, как человеческая музыка

Kodak выпустила миниатюрные камеры-брелоки

Компания Reto по лицензионному соглашению с Kodak выпустила миниатюрные цифровые камеры-брелоки Kodak Charmera, навеянные первой одноразовой камерой 1987 года. 

Новинка продается в формате скрытых коробок — в коллекции 7 вариантов, включая секретную прозрачную версию. Доступные цвета: желтый, красный, серый, белый с узором, черный с радугой, синий.

1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

Charmera делает фото 1440×1080 и видео AVI (30 FPS), работает с картами microSD до 1 Гб (без нее сохраняет всего пару кадров), оснащена объективом 35 мм f/2.4 и сенсором на 1,6 Мп, весит всего 30 грамм, размеры — 58×24,5×20 мм, есть фильтры и рамки в ретростиле Kodak, подключается к ПК и заряжается через USB-C.

Стоит 29,99 доллара за штуку или 179,94 за набор из шести. Производитель называет Charmera «веселым и ностальгическим аксессуаром, который превращает любое фото в маленький праздник».

Расскажите друзьям
Теги:
Kodak