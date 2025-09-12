Kodak выпустила миниатюрные камеры-брелоки

Компания Reto по лицензионному соглашению с Kodak выпустила миниатюрные цифровые камеры-брелоки Kodak Charmera, навеянные первой одноразовой камерой 1987 года.
Новинка продается в формате скрытых коробок — в коллекции 7 вариантов, включая секретную прозрачную версию. Доступные цвета: желтый, красный, серый, белый с узором, черный с радугой, синий.
Charmera делает фото 1440×1080 и видео AVI (30 FPS), работает с картами microSD до 1 Гб (без нее сохраняет всего пару кадров), оснащена объективом 35 мм f/2.4 и сенсором на 1,6 Мп, весит всего 30 грамм, размеры — 58×24,5×20 мм, есть фильтры и рамки в ретростиле Kodak, подключается к ПК и заряжается через USB-C.
Стоит 29,99 доллара за штуку или 179,94 за набор из шести. Производитель называет Charmera «веселым и ностальгическим аксессуаром, который превращает любое фото в маленький праздник».