Рейнн Уилсон считает, что спин-офф «Офиса» о Дуайте принес бы NBC миллиард долларов

Сериал «Основание» продлили на четвертый сезон
На ВДНХ обсудят, как живется молодым театрам. Участвует критик Анастасия Паукер из «Афиши Daily»
Марлон Уэйанс вернется к роли Мелкого в новом «Очень страшном кино»
Paramount планирует купить студию Warner Bros.
Генри Кэвилл получил травму во время тренировок к фильму «Горец». Теперь картину могут перенести
Киллиан Мерфи опроверг слухи, что он сыграет Волан-де-Морта в телесериале «Гарри Поттер»
Okko выступит сопродюсером «Comedy Club» и эксклюзивно покажет новые выпуски
«Вольга» выпустит в российский прокат два фильма от A24
Марсоход НАСА обнаружил признаки возможной жизни на планете
Сериал «Большая маленькая ложь» официально продлили на третий сезон
В России вернулись в моду тамагочи и другие ретроигрушки
В Администрации президента назвали плюсы от ухода HBO и Netflix
Убийце Леннона Марку Чепмену в 14-й раз отказали в УДО
В Албании появился первый в мире ИИ-министр
Британец подал в суд на экс-работодателя из‑за стола в офисе и получил 21 тыс. фунтов стерлингов
«Возвращение в Сайлент-Хилл» выйдет в российский прокат
У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей
В Новосибирске на учете с алкогольной зависимостью состоит восьмилетний мальчик
Парфюм Элизабет Тейлор из фильма «Запах тайны» 1960 года воссоздадут для выставки в Нью-Йорке
Суд в Красноярске не признал оскорбительным эмодзи с клоуном
Опрос: 76% женщин в России категорически не согласны с фразой «ревнует — значит любит»
Вышел трейлер «Кристи» — байопика о боксерше Кристи Мартин с Сидни Суини в главной роли
Песни морских леопардов оказались столь же сложны и упорядочены, как человеческая музыка
Правительство внедрило ИИ в систему госуправления. Модель ищет взаимосвязи между нацпроектами
В Калининградской области появился пятиметровый маяк из янтаря
В Иркутской области суд заблокировал веб-страницу с инструкциями по выживанию при апокалипсисе
В Архангельск и Южную Корею отправляется больше всего зумеров-путешественников
Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев расследуют убийства в трейлере «Отпечатков»

Рейнн Уилсон считает, что спин-офф «Офиса» о Дуайте принес бы NBC миллиард долларов

Фото: Universal Television

Рейнн Уилсон рассказал, что случилось с отмененным спин-оффом «Офиса» под названием «The Farm».

«В то время на NBC пришла новая команда, которая хотела делать яркие, эффектные шоу с несколькими камерами, в духе „Друзей“. Они совсем не интересовались спин-оффами „Офиса“.

Если бы «The Farm» сделали, у них, вероятно, был бы еще миллиард долларов прибыли. Даже сейчас те, кто смотрел «Офис» по 20 раз, посмотрят «The Farm» хотя бы один-два раза. Было бы это на уровне «Офиса»? Нет. Но это могло бы быть качественное и интересное шоу», — сказал актер.

Исполнитель роли Дуайта Шрута отметил, что NBC долго не понимала потенциал «Офиса»: «Только через пять лет после завершения сериала, когда его начали смотреть миллиарды минут на Netflix, сеть поняла: это настоящий золотой актив».

Хотя спин-офф был представлен в одном из эпизодов девятого сезона «Офиса», еще до выхода серии Уилсон подтвердил, что проект не будет реализован.

В новом спин-оффе Грега Дэниелса «Газета» документальная съемочная группа следит за Домналлом Глисоном, который играет амбициозного издателя газеты The Truth Teller в Толедо, штат Огайо, пытающегося возродить издание с помощью добровольных журналистов.

