Рейнн Уилсон считает, что спин-офф «Офиса» о Дуайте принес бы NBC миллиард долларов

Если бы «The Farm» сделали, у них, вероятно, был бы еще миллиард долларов прибыли. Даже сейчас те, кто смотрел «Офис» по 20 раз, посмотрят «The Farm» хотя бы один-два раза. Было бы это на уровне «Офиса»? Нет. Но это могло бы быть качественное и интересное шоу», — сказал актер.