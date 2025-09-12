Рейнн Уилсон считает, что спин-офф «Офиса» о Дуайте принес бы NBC миллиард долларов

Рейнн Уилсон рассказал, что случилось с отмененным спин-оффом «Офиса» под названием «The Farm».
«В то время на NBC пришла новая команда, которая хотела делать яркие, эффектные шоу с несколькими камерами, в духе „Друзей“. Они совсем не интересовались спин-оффами „Офиса“.
Если бы «The Farm» сделали, у них, вероятно, был бы еще миллиард долларов прибыли. Даже сейчас те, кто смотрел «Офис» по 20 раз, посмотрят «The Farm» хотя бы один-два раза. Было бы это на уровне «Офиса»? Нет. Но это могло бы быть качественное и интересное шоу», — сказал актер.
Исполнитель роли Дуайта Шрута отметил, что NBC долго не понимала потенциал «Офиса»: «Только через пять лет после завершения сериала, когда его начали смотреть миллиарды минут на Netflix, сеть поняла: это настоящий золотой актив».
Хотя спин-офф был представлен в одном из эпизодов девятого сезона «Офиса», еще до выхода серии Уилсон подтвердил, что проект не будет реализован.
В новом спин-оффе Грега Дэниелса «Газета» документальная съемочная группа следит за Домналлом Глисоном, который играет амбициозного издателя газеты The Truth Teller в Толедо, штат Огайо, пытающегося возродить издание с помощью добровольных журналистов.