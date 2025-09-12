На ВДНХ обсудят, как живется молодым театрам. Участвует критик Анастасия Паукер из «Афиши Daily»

24 сентября в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ пройдет паблик-ток о молодом театре «Эхо Оттепели». Он станет частью фестиваля «Оттепель. Не сезон».
Приглашенным гостем паблик-тока станет корреспондентка «Афиши Daily», театровед и театральный критик Анастасия Паукер. Вместе с модератором и спикерами она обсудит, что значит быть молодым театром сегодня и как свежая энергия меняет театральную жизнь.
Модерировать дискуссию будет драматург, писатель и ведущий подкаста «Листай вправо» Валерий Печейкин. В числе спикеров ― директор Мастерской Брусникина Мария Синицына, два выпускника мастерской ― режиссеры Александр Цереня и Вика Гека, а также драматург и переводчик Егор Зайцев.
Зарегистрироваться на паблик-ток можно здесь.
«Театр всегда был зеркалом перемен. В эпоху Оттепели шестидесятых он стал местом для новых голосов и смелых экспериментов — именно тогда появились легендарные студенческие сцены и режиссерские открытия, изменившие культурный ландшафт страны. Сегодня молодые театральные коллективы также ищут новые формы, работают на стыке жанров, осваивают неожиданные пространства и по-новому разговаривают со зрителем. Как складывается их путь? Какие идеи они приносят в театр и какие традиции оттепельного времени продолжают?» ― говорится в анонсе мероприятия.
Фестиваль «Оттепель. Не сезон» от «Арт-лаборатории ВДНХ» продлится с 21 сентября по 24 октября. На нем покажут спектакли молодых режиссеров, вдохновленные периодом в жизни СССР с середины 50-х по середину 60-х. Новые проекты представят выпускники ведущих театральных вузов, в том числе ученики Юрия Бутусова и Сергея Женовача, артисты Мастерской Брусникина. На фестивале также пройдут читки, поэтические вечера, мастер-классы, лекции и иммерсивные представления.