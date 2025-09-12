На ВДНХ обсудят, как живется молодым театрам. Участвует критик Анастасия Паукер из «Афиши Daily»

Приглашенным гостем паблик-тока станет корреспондентка «Афиши Daily», театровед и театральный критик Анастасия Паукер. Вместе с модератором и спикерами она обсудит, что значит быть молодым театром сегодня и как свежая энергия меняет театральную жизнь.