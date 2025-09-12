В уральском городе установили памятник ветрам. Его сравнили с какашкой

В Качканаре (Свердловская область) установили арт-объект, посвященный ветрам, но местным жителям объект напомнил какашку, сообщает URA.RU.
Памятник появился по инициативе подрядчика, ремонтирующего дороги. Мэр города Андрей Ярославцев отметил, что «это незаконченная композиция, идет монтаж и формирование архитектурного образа».
Ярославцев добавил, что по задумке скульптура должна передавать «шепот Уральских гор». Она выполнена в виде скалы и ветра, которые, по его словам, рождают симфонию стихии Европы и Азии.
Высота композиции шесть метров, ее планируют дополнить каменным оформлением и иллюминационной подсветкой. Арт-объект установлен на Магистральном кольце, а завершение работ ожидается к концу сентября.
Качканарцы в соцсетях шутят над необычной формой памятника, сравнивая его с экскрементами. В комментариях под постом группы «Город Качканар» во «ВКонтакте» жители писали: «Похоже на кусок г…», «При любом ракурсе напоминает какашку», «Всем Качканаром еще месяц, как минимум, ржать будем».