В уральском городе установили памятник ветрам. Его сравнили с какашкой

Сериал «Основание» продлили на четвертый сезон
Paramount планирует купить студию Warner Bros.
Генри Кэвилл получил травму во время тренировок к фильму «Горец». Теперь картину могут перенести
Киллиан Мерфи опроверг слухи, что он сыграет Волан-де-Морта в телесериале «Гарри Поттер»
Okko выступит сопродюсером «Comedy Club» и эксклюзивно покажет новые выпуски
«Вольга» выпустит в российский прокат два фильма от A24
Марсоход НАСА обнаружил признаки возможной жизни на планете
Сериал «Большая маленькая ложь» официально продлили на третий сезон
В России вернулись в моду тамагочи и другие ретроигрушки
В Администрации президента назвали плюсы от ухода HBO и Netflix
Убийце Леннона Марку Чепмену в 14-й раз отказали в УДО
В Албании появился первый в мире ИИ-министр
Британец подал в суд на экс-работодателя из‑за стола в офисе и получил 21 тыс. фунтов стерлингов
«Возвращение в Сайлент-Хилл» выйдет в российский прокат
У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей
В Новосибирске на учете с алкогольной зависимостью состоит восьмилетний мальчик
Парфюм Элизабет Тейлор из фильма «Запах тайны» 1960 года воссоздадут для выставки в Нью-Йорке
Суд в Красноярске не признал оскорбительным эмодзи с клоуном
Опрос: 76% женщин в России категорически не согласны с фразой «ревнует — значит любит»
Вышел трейлер «Кристи» — байопика о боксерше Кристи Мартин с Сидни Суини в главной роли
Песни морских леопардов оказались столь же сложны и упорядочены, как человеческая музыка
Правительство внедрило ИИ в систему госуправления. Модель ищет взаимосвязи между нацпроектами
В Калининградской области появился пятиметровый маяк из янтаря
В Иркутской области суд заблокировал веб-страницу с инструкциями по выживанию при апокалипсисе
В Архангельск и Южную Корею отправляется больше всего зумеров-путешественников
Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев расследуют убийства в трейлере «Отпечатков»
Россияне стали покупать больше зарубежной одежды и обуви
Больше всего зарплаты этим летом выросли у дворников

В уральском городе установили памятник ветрам. Его сравнили с какашкой

Фото: «Город Качканар»/«ВКонтакте»

В Качканаре (Свердловская область) установили арт-объект, посвященный ветрам, но местным жителям объект напомнил какашку, сообщает URA.RU. 

Памятник появился по инициативе подрядчика, ремонтирующего дороги. Мэр города Андрей Ярославцев отметил, что «это незаконченная композиция, идет монтаж и формирование архитектурного образа». 

Ярославцев добавил, что по задумке скульптура должна передавать «шепот Уральских гор». Она выполнена в виде скалы и ветра, которые, по его словам, рождают симфонию стихии Европы и Азии. 

Высота композиции шесть метров, ее планируют дополнить каменным оформлением и иллюминационной подсветкой. Арт-объект установлен на Магистральном кольце, а завершение работ ожидается к концу сентября.

Качканарцы в соцсетях шутят над необычной формой памятника, сравнивая его с экскрементами. В комментариях под постом группы «Город Качканар» во «ВКонтакте» жители писали: «Похоже на кусок г…», «При любом ракурсе напоминает какашку», «Всем Качканаром еще месяц, как минимум, ржать будем».

