Марлон Уэйанс вернется к роли Мелкого в новом «Очень страшном кино»

Сериал «Основание» продлили на четвертый сезон
Рейнн Уилсон считает, что спин-офф «Офиса» о Дуайте принес бы NBC миллиард долларов
На ВДНХ обсудят, как живется молодым театрам. Участвует критик Анастасия Паукер из «Афиши Daily»
Paramount планирует купить студию Warner Bros.
Генри Кэвилл получил травму во время тренировок к фильму «Горец». Теперь картину могут перенести
Киллиан Мерфи опроверг слухи, что он сыграет Волан-де-Морта в телесериале «Гарри Поттер»
Okko выступит сопродюсером «Comedy Club» и эксклюзивно покажет новые выпуски
«Вольга» выпустит в российский прокат два фильма от A24
Марсоход НАСА обнаружил признаки возможной жизни на планете
Сериал «Большая маленькая ложь» официально продлили на третий сезон
В России вернулись в моду тамагочи и другие ретроигрушки
В Администрации президента назвали плюсы от ухода HBO и Netflix
Убийце Леннона Марку Чепмену в 14-й раз отказали в УДО
В Албании появился первый в мире ИИ-министр
Британец подал в суд на экс-работодателя из‑за стола в офисе и получил 21 тыс. фунтов стерлингов
«Возвращение в Сайлент-Хилл» выйдет в российский прокат
У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей
В Новосибирске на учете с алкогольной зависимостью состоит восьмилетний мальчик
Парфюм Элизабет Тейлор из фильма «Запах тайны» 1960 года воссоздадут для выставки в Нью-Йорке
Суд в Красноярске не признал оскорбительным эмодзи с клоуном
Опрос: 76% женщин в России категорически не согласны с фразой «ревнует — значит любит»
Вышел трейлер «Кристи» — байопика о боксерше Кристи Мартин с Сидни Суини в главной роли
Песни морских леопардов оказались столь же сложны и упорядочены, как человеческая музыка
Правительство внедрило ИИ в систему госуправления. Модель ищет взаимосвязи между нацпроектами
В Калининградской области появился пятиметровый маяк из янтаря
В Иркутской области суд заблокировал веб-страницу с инструкциями по выживанию при апокалипсисе
В Архангельск и Южную Корею отправляется больше всего зумеров-путешественников
Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев расследуют убийства в трейлере «Отпечатков»

Марлон Уэйанс вернется к роли Мелкого в новом «Очень страшном кино»

Фото: Dimension Films

Марлон Уэйанс вернется к своей культовой роли Мелкого в «Очень страшном кино-6». Об этом сообщает Entertainment Weekly. 

Актер рассказал, что ради съемок ему пришлось сбросить около 9 килограмм: «Я не хотел появиться на площадке в образе Мелкого с накачанной фигурой. Этот персонаж должен выглядеть именно так, как его помнят зрители».

По словам Уэйанса, новый фильм будет высмеивать современные хорроры вроде «Крика» и «Прочь», а также учитывать изменения в жанре комедии. «Мы всегда шутили над всем и всеми. Это не чтобы задеть, а чтобы люди разных поколений могли собраться и посмеяться вместе», — отметил актер.

Шестая часть популярной пародийной франшизы выйдет 12 июня 2026 года. Впервые за 18 лет братья Уайанс — Марлон, Шон и Кинэн Айвори — снова работают вместе над оригинальным сценарием. 

К своим ролям вернутся также Реджина Холл (Бренда) и Анна Фэрис (Синди), а создатели намекнули, что появятся и другие знакомые лица.

