Марлон Уэйанс вернется к роли Мелкого в новом «Очень страшном кино»

По словам Уэйанса, новый фильм будет высмеивать современные хорроры вроде «Крика» и «Прочь», а также учитывать изменения в жанре комедии. «Мы всегда шутили над всем и всеми. Это не чтобы задеть, а чтобы люди разных поколений могли собраться и посмеяться вместе», — отметил актер.