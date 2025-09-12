Марлон Уэйанс вернется к роли Мелкого в новом «Очень страшном кино»

Марлон Уэйанс вернется к своей культовой роли Мелкого в «Очень страшном кино-6». Об этом сообщает Entertainment Weekly.
Актер рассказал, что ради съемок ему пришлось сбросить около 9 килограмм: «Я не хотел появиться на площадке в образе Мелкого с накачанной фигурой. Этот персонаж должен выглядеть именно так, как его помнят зрители».
По словам Уэйанса, новый фильм будет высмеивать современные хорроры вроде «Крика» и «Прочь», а также учитывать изменения в жанре комедии. «Мы всегда шутили над всем и всеми. Это не чтобы задеть, а чтобы люди разных поколений могли собраться и посмеяться вместе», — отметил актер.
Шестая часть популярной пародийной франшизы выйдет 12 июня 2026 года. Впервые за 18 лет братья Уайанс — Марлон, Шон и Кинэн Айвори — снова работают вместе над оригинальным сценарием.
К своим ролям вернутся также Реджина Холл (Бренда) и Анна Фэрис (Синди), а создатели намекнули, что появятся и другие знакомые лица.