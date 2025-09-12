Сериал «Основание» продлили на четвертый сезон

У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей
Paramount планирует купить студию Warner Bros.
Генри Кэвилл получил травму во время тренировок к фильму «Горец». Теперь картину могут перенести
Киллиан Мерфи опроверг слухи, что он сыграет Волан-де-Морта в телесериале «Гарри Поттер»
Okko выступит сопродюсером «Comedy Club» и эксклюзивно покажет новые выпуски
«Вольга» выпустит в российский прокат два фильма от A24
Марсоход НАСА обнаружил признаки возможной жизни на планете
Сериал «Большая маленькая ложь» официально продлили на третий сезон
В России вернулись в моду тамагочи и другие ретроигрушки
В Администрации президента назвали плюсы от ухода HBO и Netflix
Убийце Леннона Марку Чепмену в 14-й раз отказали в УДО
В Албании появился первый в мире ИИ-министр
Британец подал в суд на экс-работодателя из‑за стола в офисе и получил 21 тыс. фунтов стерлингов
«Возвращение в Сайлент-Хилл» выйдет в российский прокат
В Новосибирске на учете с алкогольной зависимостью состоит восьмилетний мальчик
Парфюм Элизабет Тейлор из фильма «Запах тайны» 1960 года воссоздадут для выставки в Нью-Йорке
Суд в Красноярске не признал оскорбительным эмодзи с клоуном
Опрос: 76% женщин в России категорически не согласны с фразой «ревнует — значит любит»
Вышел трейлер «Кристи» — байопика о боксерше Кристи Мартин с Сидни Суини в главной роли
Песни морских леопардов оказались столь же сложны и упорядочены, как человеческая музыка
Правительство внедрило ИИ в систему госуправления. Модель ищет взаимосвязи между нацпроектами
В Калининградской области появился пятиметровый маяк из янтаря
В Иркутской области суд заблокировал веб-страницу с инструкциями по выживанию при апокалипсисе
В Архангельск и Южную Корею отправляется больше всего зумеров-путешественников
Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев расследуют убийства в трейлере «Отпечатков»
Россияне стали покупать больше зарубежной одежды и обуви
Больше всего зарплаты этим летом выросли у дворников
Пленку с «Братом» Балабанова выставили на «Авито». Владелец нашел ее на «развалинах „Ленфильма“»

Сериал «Основание» продлили на четвертый сезон

Фото: Skydance Television

Apple TV+ продлил научно-фантастический сериал «Основание» на четвертый сезон. Объявление прозвучало накануне финала третьего сезона, сообщает The Hollywood Reporter.

Шоураннеры и исполнительные продюсеры Иэн Голдберг и Дэвид Коб отметили, что для них большая честь продолжать проект: «Мы рады развивать эпическую и эмоциональную историю, которая сделала первые три сезона особенными, и работать с такой талантливой командой».

По словам главы программ Apple TV+ Мэтта Черниса, сериал стал мировым явлением: «С каждым сезоном интерес к „Основанию“ только растет благодаря смелому повествованию и мастерству актеров и создателей. Мы с нетерпением ждем продолжения этой вселенной».

Премьера сериала состоялась в 2021 году. В его основе лежат книги Айзека Азимова. Первый сезон шоу рассказывает о математике Хари Селдоне, который приходит к формуле, идеально предсказывающей конец Галактической империи и уничтожение человеческого общества. Чтобы сохранить знания и обеспечить процветание в будущем, он создает группу повстанцев, бросающих вызов империи.

Действие второго сезона развивается спустя столетие после финала первого. Продолжение показывает падение империи Клеона и обнаружение колонии людей с пси-способностями.

События третьего сезона разворачиваются спустя 152 года после второго. По сюжету фонд и империя вынуждены объединиться, чтобы дать отпор зловещему военачальнику по прозвищу Мул, который нацелился на покорение целой вселенной.

В главных ролях  Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Льобель, Лаура Бирн, Кассиан Билтон, Терренс Манн и Ровена Кинг. В третьем сезоне к ним присоединились Черри Джонс, Брэндон П.Белл, Сюнневе Карлсен, Коди Ферн, Тома Лемарки, Александер Сиддиг, Трой Коцур и Пилоу Асбек.

