Сериал «Основание» продлили на четвертый сезон

Apple TV+ продлил научно-фантастический сериал «Основание» на четвертый сезон. Объявление прозвучало накануне финала третьего сезона, сообщает The Hollywood Reporter.
Шоураннеры и исполнительные продюсеры Иэн Голдберг и Дэвид Коб отметили, что для них большая честь продолжать проект: «Мы рады развивать эпическую и эмоциональную историю, которая сделала первые три сезона особенными, и работать с такой талантливой командой».
По словам главы программ Apple TV+ Мэтта Черниса, сериал стал мировым явлением: «С каждым сезоном интерес к „Основанию“ только растет благодаря смелому повествованию и мастерству актеров и создателей. Мы с нетерпением ждем продолжения этой вселенной».
Премьера сериала состоялась в 2021 году. В его основе лежат книги Айзека Азимова. Первый сезон шоу рассказывает о математике Хари Селдоне, который приходит к формуле, идеально предсказывающей конец Галактической империи и уничтожение человеческого общества. Чтобы сохранить знания и обеспечить процветание в будущем, он создает группу повстанцев, бросающих вызов империи.
Действие второго сезона развивается спустя столетие после финала первого. Продолжение показывает падение империи Клеона и обнаружение колонии людей с пси-способностями.
События третьего сезона разворачиваются спустя 152 года после второго. По сюжету фонд и империя вынуждены объединиться, чтобы дать отпор зловещему военачальнику по прозвищу Мул, который нацелился на покорение целой вселенной.
В главных ролях Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Льобель, Лаура Бирн, Кассиан Билтон, Терренс Манн и Ровена Кинг. В третьем сезоне к ним присоединились Черри Джонс, Брэндон П.Белл, Сюнневе Карлсен, Коди Ферн, Тома Лемарки, Александер Сиддиг, Трой Коцур и Пилоу Асбек.