Генри Кэвилл получил травму во время тренировок к фильму «Горец». Теперь картину могут перенести

Генри Кэвилл получил травму во время тренировок, готовясь к съемкам ребута «Горца», который снимает Amazon MGM Studios и United Artists. Об этом сообщает Deadline.
Из-за этого старт производства фильма могут перенести как минимум на начало следующего года. Режиссером ленты выступает Чад Стахелски, а сценаристом — Майкл Финч.
Помимо Кэвилла, в «Горце» снимаются Рассел Кроу, Мариса Абела, Карен Гиллан, Джимон Хонсу, Дейв Баутиста и Макс Чжан. Продюсерами выступают Скотт Стабер и Ник Несбитт (United Artists), Нил Х.Мориц, компания 87Eleven Entertainment Стахелски, Джош Дэвис (Davis-Panzer Productions) и Луиза Роснер.
Оригинальный «Горец» вышел в 1986 году и стал культовой лентой о бессмертных воинах, ведущих борьбу сквозь века. Релиз картины ожидался в 2026 году.