Генри Кэвилл получил травму во время тренировок к фильму «Горец». Теперь картину могут перенести

Сериал «Основание» продлили на четвертый сезон
Paramount планирует купить студию Warner Bros.
Киллиан Мерфи опроверг слухи, что он сыграет Волан-де-Морта в телесериале «Гарри Поттер»
Okko выступит сопродюсером «Comedy Club» и эксклюзивно покажет новые выпуски
«Вольга» выпустит в российский прокат два фильма от A24
Марсоход НАСА обнаружил признаки возможной жизни на планете
Сериал «Большая маленькая ложь» официально продлили на третий сезон
В России вернулись в моду тамагочи и другие ретроигрушки
В Администрации президента назвали плюсы от ухода HBO и Netflix
Убийце Леннона Марку Чепмену в 14-й раз отказали в УДО
В Албании появился первый в мире ИИ-министр
Британец подал в суд на экс-работодателя из‑за стола в офисе и получил 21 тыс. фунтов стерлингов
«Возвращение в Сайлент-Хилл» выйдет в российский прокат
У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей
В Новосибирске на учете с алкогольной зависимостью состоит восьмилетний мальчик
Парфюм Элизабет Тейлор из фильма «Запах тайны» 1960 года воссоздадут для выставки в Нью-Йорке
Суд в Красноярске не признал оскорбительным эмодзи с клоуном
Опрос: 76% женщин в России категорически не согласны с фразой «ревнует — значит любит»
Вышел трейлер «Кристи» — байопика о боксерше Кристи Мартин с Сидни Суини в главной роли
Песни морских леопардов оказались столь же сложны и упорядочены, как человеческая музыка
Правительство внедрило ИИ в систему госуправления. Модель ищет взаимосвязи между нацпроектами
В Калининградской области появился пятиметровый маяк из янтаря
В Иркутской области суд заблокировал веб-страницу с инструкциями по выживанию при апокалипсисе
В Архангельск и Южную Корею отправляется больше всего зумеров-путешественников
Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев расследуют убийства в трейлере «Отпечатков»
Россияне стали покупать больше зарубежной одежды и обуви
Больше всего зарплаты этим летом выросли у дворников
Пленку с «Братом» Балабанова выставили на «Авито». Владелец нашел ее на «развалинах „Ленфильма“»

Генри Кэвилл получил травму во время тренировок к фильму «Горец». Теперь картину могут перенести

Фото: Warner Bros.

Генри Кэвилл получил травму во время тренировок, готовясь к съемкам ребута «Горца», который снимает Amazon MGM Studios и United Artists. Об этом сообщает Deadline.

Из-за этого старт производства фильма могут перенести как минимум на начало следующего года. Режиссером ленты выступает Чад Стахелски, а сценаристом — Майкл Финч.

Помимо Кэвилла, в «Горце» снимаются Рассел Кроу, Мариса Абела, Карен Гиллан, Джимон Хонсу, Дейв Баутиста и Макс Чжан. Продюсерами выступают Скотт Стабер и Ник Несбитт (United Artists), Нил Х.Мориц, компания 87Eleven Entertainment Стахелски, Джош Дэвис (Davis-Panzer Productions) и Луиза Роснер.

Оригинальный «Горец» вышел в 1986 году и стал культовой лентой о бессмертных воинах, ведущих борьбу сквозь века. Релиз картины ожидался в 2026 году.

Расскажите друзьям