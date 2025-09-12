Сериал «Основание» продлили на четвертый сезон
Киллиан Мерфи опроверг слухи, что он сыграет Волан-де-Морта в телесериале «Гарри Поттер»

Фото: British Broadcasting Corporation (BBC)

Киллиан Мерфи развеял слухи, что он может сыграть лорда Волан-де-Морта в готовящемся сериале HBO по вселенной «Гарри Поттера». В подкасте «Happy Sad Confused» актер заявил, что не имеет к проекту отношения.

«Нет, мои дети иногда показывают мне это, но я ничего об этом не знаю. Кроме того, очень сложно повторить то, что сделал Рэйф Файнс. Этот человек — настоящая легенда актерского мастерства. Так что удачи тому, кто возьмет на себя эту роль».

Ранее СМИ писали, что Киллиан Мерфи был одним из главных претендентов на эту роль. Кто еще мог бы сыграть Волан-де-Морта, неизвестно. Сериал HBO, премьера которого запланирована на 2027 год, уже обзавелся ключевым кастом. Гарри Поттера сыграет Доминик МакЛоклин, Рона — Аластер Стаут, а Гермиону — Арабелла Стэнтон. Роль Драко Малфоя досталась Локсу Пратту.

В числе других актеров — Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл), Паапа Эссьеду (Северус Снегг), Ник Фрост (Рубеус Хагрид), Берти Карвел (Корнелиус Фадж), Джонни Флинн (Люциус Малфой). Бел Паули и Дэниел Ригби исполнят роли Петуньи и Вернона Дурсля.

Кроме того, к своим прежним обязанностям вернется Уорвик Дэвис. Он вновь сыграет профессорa Флитвика. В сериале также появятся Элайджа Ошин (Дин Томас), Финн Стивенс (Винсент Крэбб) и Уильям Нэш (Грегори Гойл).

