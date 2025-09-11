Okko выступит сопродюсером Comedy Club и эксклюзивно покажет новые выпуски

У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей
«Вольга» выпустит в российский прокат два фильма от A24
Марсоход НАСА обнаружил признаки возможной жизни на планете
Сериал «Большая маленькая ложь» официально продлили на третий сезон
В России вернулись в моду тамагочи и другие ретроигрушки
В Администрации президента назвали плюсы от ухода HBO и Netflix
Убийце Леннона Марку Чепмену в 14-й раз отказали в УДО
В Албании появился первый в мире ИИ-министр
Британец подал в суд на экс-работодателя из‑за стола в офисе и получил 21 тыс. фунтов стерлингов
«Возвращение в Сайлент-Хилл» выйдет в российский прокат
В Новосибирске на учете с алкогольной зависимостью состоит восьмилетний мальчик
Парфюм Элизабет Тейлор из фильма «Запах тайны» 1960 года воссоздадут для выставки в Нью-Йорке
Суд в Красноярске не признал оскорбительным эмодзи с клоуном
Опрос: 76% женщин в России категорически не согласны с фразой «ревнует — значит любит»
Вышел трейлер «Кристи» — байопика о боксерше Кристи Мартин с Сидни Суини в главной роли
Песни морских леопардов оказались столь же сложны и упорядочены, как человеческая музыка
Правительство внедрило ИИ в систему госуправления. Модель ищет взаимосвязи между нацпроектами
В Калининградской области появился пятиметровый маяк из янтаря
В Иркутской области суд заблокировал веб-страницу с инструкциями по выживанию при апокалипсисе
В Архангельск и Южную Корею отправляется больше всего зумеров-путешественников
Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев расследуют убийства в трейлере «Отпечатков»
Россияне стали покупать больше зарубежной одежды и обуви
Больше всего зарплаты этим летом выросли у дворников
Пленку с «Братом» Балабанова выставили на «Авито». Владелец нашел ее на «развалинах „Ленфильма“»
Гильермо дель Торо продаст предметы из своих фильмов на аукционе Heritage
В Китае госпитализировали школьника, который делал домашнее задание 14 часов подряд без перерывов
В YouTube появится автоматический дубляж видео на русский язык
«Оставьте хорошее там, где оно есть»: Кирстен Данст высказалась против сиквела «Добейся успеха»

Okko выступит сопродюсером Comedy Club и эксклюзивно покажет новые выпуски

Okko и ТНТ объявили о сотрудничестве. Онлайн-кинотеатр станет эксклюзивным диджитал-представителем комедийных шоу телеканала и поможет в их создании. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Okko.

В качестве сопродюсера Okko будет работать над следующими сезонами Comedy Club, Stand Up, «Однажды в России» и «Женский стендап». Свежие выпуски этих шоу будут появляться в онлайн-кинотеатре сразу после премьеры на ТНТ. 

Пользователям онлайн-кинотеатра станут доступны и архивные эпизоды Comedy Club, «Однажды в России», Stand Up и «Женского стендапа». 

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки считает, что копродакшен позволит усилить проекты за счет объединения ресурсов и опыта обеих команд. Гендиректор Okko Сергей Шишкин выразил надежду, что благодаря партнерству онлайн-кинотеатр станет ближе для поклонников комедии.

Это осенью в Okko будут и другие крупные премьеры. В онлайн-кинотеатре выходят продолжения его флагманских проектов ― криминальный сериал «Лихие. Глава 2» Юрия Быкова, мелодрама «Постучись в мою дверь в Москве-2» и второй сезон сказочного детектива «Волшебный участок». 

