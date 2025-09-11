Okko выступит сопродюсером Comedy Club и эксклюзивно покажет новые выпуски

Okko и ТНТ объявили о сотрудничестве. Онлайн-кинотеатр станет эксклюзивным диджитал-представителем комедийных шоу телеканала и поможет в их создании. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Okko.
В качестве сопродюсера Okko будет работать над следующими сезонами Comedy Club, Stand Up, «Однажды в России» и «Женский стендап». Свежие выпуски этих шоу будут появляться в онлайн-кинотеатре сразу после премьеры на ТНТ.
Пользователям онлайн-кинотеатра станут доступны и архивные эпизоды Comedy Club, «Однажды в России», Stand Up и «Женского стендапа».
Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки считает, что копродакшен позволит усилить проекты за счет объединения ресурсов и опыта обеих команд. Гендиректор Okko Сергей Шишкин выразил надежду, что благодаря партнерству онлайн-кинотеатр станет ближе для поклонников комедии.
Это осенью в Okko будут и другие крупные премьеры. В онлайн-кинотеатре выходят продолжения его флагманских проектов ― криминальный сериал «Лихие. Глава 2» Юрия Быкова, мелодрама «Постучись в мою дверь в Москве-2» и второй сезон сказочного детектива «Волшебный участок».