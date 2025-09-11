«Вольга» выпустит в российский прокат два фильма от A24

Прокатная компания «Вольга» рассказала на Санкт-Петербургском международном контент-форуме, какие фильмы она вскоре выпустит в прокат. Среди них ― несколько громких зарубежных новинок, о появлении которых в России до этого не было известно.
Помимо хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл», о котором мы написали чуть раньше, в российских кинотеатрах покажут две новинки от студии A24.
Первая ― черная комедия «Я бы тебя пнула, если бы могла» с Роуз Бирн. Картина Мэри Бронштейн взяла «Серебряного медведя» на прошедшем Берлинале. В ролях второго плана здесь снялись рэпер A$AP Rocky, телеведущий Конан О’Брайен и актер Кристиан Слейтер. В российский прокат психологическая драма выйдет 20 ноября.
Через месяц ― 18 декабря ― в кино можно будет посмотреть еще один фильм от A24, драмеди «Вечность» с Элизабет Олсен. Режиссером картины выступил Дэвид Фрейн («Третья волна зомби»), а ее мировая премьера состоялась недавно на кинофестивале в Торонто.
Помимо этого, «Вольга» выпустит в России триллер «Горничная» с Сидни Суини (дата релиза пока не назначена), хоррор «Тихая ночь, смертельная ночь» (старт проката ― 11 декабря) и канадский мультик «Чарли чудо-пес», где главного героя озвучит Евгений Чебатков (выйдет в начале следующего года).