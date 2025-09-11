«Вольга» выпустит в российский прокат два фильма от A24

У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей
Марсоход НАСА обнаружил признаки возможной жизни на планете
Сериал «Большая маленькая ложь» официально продлили на третий сезон
В России вернулись в моду тамагочи и другие ретроигрушки
В Администрации президента назвали плюсы от ухода HBO и Netflix
Убийце Леннона Марку Чепмену в 14-й раз отказали в УДО
В Албании появился первый в мире ИИ-министр
Британец подал в суд на экс-работодателя из‑за стола в офисе и получил 21 тыс. фунтов стерлингов
«Возвращение в Сайлент-Хилл» выйдет в российский прокат
В Новосибирске на учете с алкогольной зависимостью состоит восьмилетний мальчик
Парфюм Элизабет Тейлор из фильма «Запах тайны» 1960 года воссоздадут для выставки в Нью-Йорке
Суд в Красноярске не признал оскорбительным эмодзи с клоуном
Опрос: 76% женщин в России категорически не согласны с фразой «ревнует — значит любит»
Вышел трейлер «Кристи» — байопика о боксерше Кристи Мартин с Сидни Суини в главной роли
Песни морских леопардов оказались столь же сложны и упорядочены, как человеческая музыка
Правительство внедрило ИИ в систему госуправления. Модель ищет взаимосвязи между нацпроектами
В Калининградской области появился пятиметровый маяк из янтаря
В Иркутской области суд заблокировал веб-страницу с инструкциями по выживанию при апокалипсисе
В Архангельск и Южную Корею отправляется больше всего зумеров-путешественников
Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев расследуют убийства в трейлере «Отпечатков»
Россияне стали покупать больше зарубежной одежды и обуви
Больше всего зарплаты этим летом выросли у дворников
Пленку с «Братом» Балабанова выставили на «Авито». Владелец нашел ее на «развалинах „Ленфильма“»
Гильермо дель Торо продаст предметы из своих фильмов на аукционе Heritage
В Китае госпитализировали школьника, который делал домашнее задание 14 часов подряд без перерывов
В YouTube появится автоматический дубляж видео на русский язык
«Оставьте хорошее там, где оно есть»: Кирстен Данст высказалась против сиквела «Добейся успеха»
Безалкогольное пиво в Москве подорожало на 20% за полгода

«Вольга» выпустит в российский прокат два фильма от A24

Кадр из фильма «Я бы тебя пнула, если бы могла». Фото: A24

Прокатная компания «Вольга» рассказала на Санкт-Петербургском международном контент-форуме, какие фильмы она вскоре выпустит в прокат. Среди них ― несколько громких зарубежных новинок, о появлении которых в России до этого не было известно.

Помимо хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл», о котором мы написали чуть раньше, в российских кинотеатрах покажут две новинки от студии A24. 

Первая ― черная комедия «Я бы тебя пнула, если бы могла» с Роуз Бирн. Картина Мэри Бронштейн взяла «Серебряного медведя» на прошедшем Берлинале. В ролях второго плана здесь снялись рэпер A$AP Rocky, телеведущий Конан О’Брайен и актер Кристиан Слейтер. В российский прокат психологическая драма выйдет 20 ноября.

Через месяц ― 18 декабря ― в кино можно будет посмотреть еще один фильм от A24, драмеди «Вечность» с Элизабет Олсен. Режиссером картины выступил Дэвид Фрейн («Третья волна зомби»), а ее мировая премьера состоялась недавно на кинофестивале в Торонто.

Помимо этого, «Вольга» выпустит в России триллер «Горничная» с Сидни Суини (дата релиза пока не назначена), хоррор «Тихая ночь, смертельная ночь» (старт проката ― 11 декабря) и канадский мультик «Чарли чудо-пес», где главного героя озвучит Евгений Чебатков (выйдет в начале следующего года). 

Расскажите друзьям