Марсоход НАСА обнаружил признаки возможной жизни на планете

Возможные биосигнатуры нашли в образцах осадочных пород, которые марсоход собрал в регионе Неретва. Приборы марсохода установили, что эти породы состоят из глины и ила, которые на Земле отлично сохраняют следы микробной жизни. В них также много органического углерода, серы, окисленного железа и фосфора.