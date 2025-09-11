У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей
Марсоход НАСА обнаружил признаки возможной жизни на планете

Фото: Kevin Gill/Flickr

Марсоход НАСА Perseverance нашел на Марсе образцы, которые могут содержать биосигнатуры — следы внеземной жизни. Об этом сообщила руководитель научных программ агентства Ники Фокс.

Возможные биосигнатуры нашли в образцах осадочных пород, которые марсоход собрал в регионе Неретва. Приборы марсохода установили, что эти породы состоят из глины и ила, которые на Земле отлично сохраняют следы микробной жизни. В них также много органического углерода, серы, окисленного железа и фосфора.

При изучении снимков осадочных пород исследователи обнаружили пятна, которые несут признаки двух минералов ― вивианита и грейгита. По мнению ученых, сочетание этих минералов может быть продуктом жизнедеятельности микробов.

«Это открытие — прямой результат стратегического планирования, разработки и реализации миссии НАСА, способной дать научные данные такого рода», — отметила она.

По словам Фокс, материалы переданы ученым для дальнейшего анализа, чтобы подтвердить или опровергнуть их биологический характер. Исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи назвал находку «самым близким к открытию жизни на Марсе» результатом исследований.

Perseverance — марсоход, разработанный для исследования кратера Езеро во время экспедиции «Марс-2020». Он был изготовлен Лабораторией реактивного движения НАСА и запущен к Марсу 30 июля 2020 года. Посадка на Марс была произведена 18 февраля 2021 года.

