В России вернулись в моду тамагочи и другие ретроигрушки

Фото: COSMOH/Unsplash

Поисковые запросы «тамагочи», «tamagotchi original», «виртуальный питомец» выросли на 312% с мая по август 2025 года, а количество заказов в категориях ретрогаджетов и игрушек — на 228%. Об этом пишет телеграм-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на аналитиков сервиса CDEK.Shopping.

Пиковые всплески приходились на начало летних каникул и конец августа — скорее всего, из‑за возвращения детей в школу. На причину такой популярности также повлияло возвращение ностальгии в цифровую повестку. В соцсетях опубликованы сотни тысяч публикаций с хешами tamagotchi, 90skids и retrogadgets. Ролики с ними набивают миллионы просмотров.

Виртуальные питомцы уже вошли в тройку самых быстрорастущих категорий в сегменте «игрушки и электроника». Ожидается, что осенью спрос продолжит расти — в том числе за счет запусков новых лимитированных серий и приближения сезона подарков.

Тамагочи — японская игрушка в виде брелока, в которой пользователь должен «вырастить» электронное домашнее животное. Появились тамагочи в 1996 году. Изначально это была игра для портативной консоли Game Boy от Nintendo. Цифровой питомец жил сам по себе в это время внутри специального картриджа.

