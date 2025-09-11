В России вернулись в моду тамагочи и другие ретроигрушки

Поисковые запросы «тамагочи», «tamagotchi original», «виртуальный питомец» выросли на 312% с мая по август 2025 года, а количество заказов в категориях ретрогаджетов и игрушек — на 228%. Об этом пишет телеграм-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на аналитиков сервиса CDEK.Shopping.