Сериал «Большая маленькая ложь» официально продлили на третий сезон

HBO начал работу над третьим сезоном сериала «Большая маленькая ложь». Об этом сообщает Variety.
Cценарий к первому эпизоду шоу напишет Франческа Слоун («Мистер и миссис Смит»). Она также выступит исполнительным продюсером вместе с Дэвидом Э.Келли, Николь Кидман и Риз Уизерспун, которые вернутся к своим ролям.
Появятся ли в третьем сезоне шоу Лора Дерн, Шейлин Вудли и Зои Кравиц, пока неизвестно. Дата выхода сериала и подробности сюжета также держатся в секрете.
Премьера «Большой маленькой лжи» состоялась 19 февраля 2017 года. Сериал основан на одноименном романе Лианы Мориарти. В нем рассказывается о женщинах, чьи жизни переплетаются после загадочного убийства на благотворительном вечере в школе. Второй сезон вышел в 2019 году.
Слухи о продолжении ходили с 2020 года. Во время интервью для подкаста «Jam Nation» на iHeart Radio Николь Кидман сообщила, что автор романа, по которому были сняты первый и второй сезоны «Большой маленькой лжи», Лиана Мориарти работает над продолжением истории. Актриса рассказала, что новая книга и ляжет в основу третьего сезона шоу от HBO.