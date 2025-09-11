В Администрации президента назвали плюсы от ухода HBO и Netflix

Уход с российского рынка HBO и Netflix повысил конкуренцию между талантливыми российскими производителями контента. Об этом заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, пишет ТАСС.
«Россия сегодня — страна возможностей еще и потому, что сейчас в России конкуренция больше внутренняя. То есть, если мы до санкционного режима конкурировали с HBO, с Netflix, сейчас этот рынок во многом у нас очищен и, соответственно, талантливые россияне с талантливыми россиянами конкурируют. В этом смысле, стало, может быть, в чем‑то попроще», — сказал Новиков на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур
В марте 2022 года американский медиахолдинг WarnerMedia, в который входят компании Warner Bros., CNN, HBO, а также HBO Max, сообщил о приостановке вещания и лицензирования нового контента в России из‑за боевых действий на территории Украины. В мае того же года компания Netflix объявила об уходе с российского рынка.