Убийце Леннона Марку Чепмену в 14-й раз отказали в УДО

Фото: Rowland Scherman/Getty Images

Убийца музыканта Джона Леннона 70-летний Марк Чепмен предпринял 14-ю попытку выйти на свободу. Об этом сообщает издание AP со ссылкой на сотрудников тюрьмы Нью-Йорка.

Чепмен подал прошение об условно-досрочном освобождении, но ему вновь отказали. Следующее слушание состоится в феврале 2027 года.

Чепмен застрелил 40-летнего Леннона ночью 8 декабря 1980 года, когда музыкант и его жена Йоко Оно возвращались в свою квартиру в Верхнем Вест-Сайде. Ранее в тот же день Леннон оставил Чепмену автограф на экземпляре своего недавно выпущенного альбома «Double Fantasy».

Чепмена арестовали через несколько минут после происшествия — он сидел недалеко от происшествия с книгой «Над пропастью во ржи» Джерома Д.Сэлинджера. В 2022 году Чепмен признался, что раскаивается в содеянном.

«Я знал, что делаю, и я знал, что это зло, я знал, что это неправильно, но я так сильно хотел славы, что был готов отдать все и отнять человеческую жизнь», — сказал мужчина. Чепмена приговорили к пожизненному заключению с правом досрочного выхода и обязали пройти курс лечения у психиатра.

В 2023 году на Apple TV+ вышел мини-сериал «Джон Леннон: Убийство без суда». В три эпизода шоу вошли интервью со свидетелями преступления, среди которых — таксист Ричард Питерсон и консьерж Джей Хастингс, пытавшийся спасти жизнь артиста сразу после нападения. Также в документалке появится Наоми Голдстейн — психиатр, исследовавшая убийцу Леннона Марка Чепмена.

В апреле стало известно, что Стивен Содерберг снимает документалку о последнем интервью Джона Леннона. Оно состоялось 8 декабря 1980 года с Йоко Оно. Это было единственное радиоинтервью после выхода альбома «Double Fantasy».

