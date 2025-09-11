Убийце Леннона Марку Чепмену в 14-й раз отказали в УДО

Убийца музыканта Джона Леннона 70-летний Марк Чепмен предпринял 14-ю попытку выйти на свободу. Об этом сообщает издание AP со ссылкой на сотрудников тюрьмы Нью-Йорка.
Чепмен подал прошение об условно-досрочном освобождении, но ему вновь отказали. Следующее слушание состоится в феврале 2027 года.
Чепмен застрелил 40-летнего Леннона ночью 8 декабря 1980 года, когда музыкант и его жена Йоко Оно возвращались в свою квартиру в Верхнем Вест-Сайде. Ранее в тот же день Леннон оставил Чепмену автограф на экземпляре своего недавно выпущенного альбома «Double Fantasy».
Чепмена арестовали через несколько минут после происшествия — он сидел недалеко от происшествия с книгой «Над пропастью во ржи» Джерома Д.Сэлинджера. В 2022 году Чепмен признался, что раскаивается в содеянном.
«Я знал, что делаю, и я знал, что это зло, я знал, что это неправильно, но я так сильно хотел славы, что был готов отдать все и отнять человеческую жизнь», — сказал мужчина. Чепмена приговорили к пожизненному заключению с правом досрочного выхода и обязали пройти курс лечения у психиатра.
В 2023 году на Apple TV+ вышел мини-сериал «Джон Леннон: Убийство без суда». В три эпизода шоу вошли интервью со свидетелями преступления, среди которых — таксист Ричард Питерсон и консьерж Джей Хастингс, пытавшийся спасти жизнь артиста сразу после нападения. Также в документалке появится Наоми Голдстейн — психиатр, исследовавшая убийцу Леннона Марка Чепмена.
В апреле стало известно, что Стивен Содерберг снимает документалку о последнем интервью Джона Леннона. Оно состоялось 8 декабря 1980 года с Йоко Оно. Это было единственное радиоинтервью после выхода альбома «Double Fantasy».