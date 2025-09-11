Убийце Леннона Марку Чепмену в 14-й раз отказали в УДО

«Я знал, что делаю, и я знал, что это зло, я знал, что это неправильно, но я так сильно хотел славы, что был готов отдать все и отнять человеческую жизнь», — сказал мужчина. Чепмена приговорили к пожизненному заключению с правом досрочного выхода и обязали пройти курс лечения у психиатра.