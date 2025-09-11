В Албании появился первый в мире ИИ-министр

В Албании создали первого в мире министра на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Politico.
Модель носит название Diella. «Diella первый член правительства, которого не существует физически, но он виртуально сделан на базе ИИ», — передает Politico слова премьер-министра Албании Эди Рама.
Системе передадут решения по государственным тендерам, чтобы сделать систему госзакупок свободной от коррупции. Она уже используется в работе платформы e-Albania, которая предоставляет жителям страны доступ к государственным услугам.
Албания и ранее применяла искусственный интеллект в госуправлении. Технология задействована в процессе отслеживания незаконной городской застройки и обнаружения производств наркотических веществ в сельской местности.