Британец подал в суд на экс-работодателя из‑за стола в офисе и получил 21 тыс. фунтов стерлингов

Бывший агент по недвижимости Николас Уокер из Хартфордшира выиграл суд с работодателем из-за офисного стола, который «не соответствовал его служебному положению». Мужчина добился компенсации в 21 тыс. фунтов стерлингов (2,4 млн рублей), сообщает LADBible.
Уокер работал в компании менеджером филиала. Когда его перевели в другое отделение, ему сообщили, что теперь он будет делить должность управляющего филиалом с младшим коллегой Мэтью Гуденом.
Николас заметил, что тот уже занял задний стол. Ему же оставили место за средним столом. По словам мужчины, традиционно руководители занимали задний стол, где хранились бухгалтерские книги. Такое решение житель Британии воспринял как личное оскорбление, подрыв своего статуса и понижение в должности.
Уокер написал начальнику, что не намерен сидеть за средним столом, после чего разгорелся конфликт. Ситуация обострилась после того, как руководитель назвал абсурдом, что «53-летний мужчина поднимает шум из-за стола».
Уокер подал заявление на увольнение. Позже он попытался его отозвать, но работодатель отказался, ускорив процесс. Тогда мужчина подал в суд, который встал на сторону работника, расценив перевод за средний стол как «понижение в должности». Суд обязал выплатить мужчине 21 тыс. фунтов стерлингов (более 2 млн рублей.)
В 2022 году бывший сотрудник медицинской лаборатории Gravity Diagnostic Кевин Берлинг отсудил у работодателя 450 тыс. долларов за несправедливое увольнение. Коллеги организовали для него праздник по случаю дня рождения мужчины, хотя тот просил их этого не делать, поскольку страдает тревожным расстройством.
В ходе вечеринки у Берлинга случилась паническая атака, из-за которой он покинул офис и провел весь обеденный перерыв в машине. На следующий день ему сообщили, что он «украл радость у других коллег». В попытке успокоиться он начал выполнять упражнение, которое ему посоветовал психотерапевт, — обнимать себя. Сотрудники сочли его поведение опасным, и руководство его уволило.