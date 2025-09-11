Британец подал в суд на экс-работодателя из‑за стола в офисе и получил 21 тыс. фунтов стерлингов

Уокер работал в компании менеджером филиала. Когда его перевели в другое отделение, ему сообщили, что теперь он будет делить должность управляющего филиалом с младшим коллегой Мэтью Гуденом.



Николас заметил, что тот уже занял задний стол. Ему же оставили место за средним столом. По словам мужчины, традиционно руководители занимали задний стол, где хранились бухгалтерские книги. Такое решение житель Британии воспринял как личное оскорбление, подрыв своего статуса и понижение в должности.