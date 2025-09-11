Британец подал в суд на экс-работодателя из‑за стола в офисе и получил 21 тыс. фунтов стерлингов

У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей
«Вольга» выпустит в российский прокат два фильма от A24
Марсоход НАСА обнаружил признаки возможной жизни на планете
Сериал «Большая маленькая ложь» официально продлили на третий сезон
В России вернулись в моду тамагочи и другие ретроигрушки
В Администрации президента назвали плюсы от ухода HBO и Netflix
Убийце Леннона Марку Чепмену в 14-й раз отказали в УДО
В Албании появился первый в мире ИИ-министр
«Возвращение в Сайлент-Хилл» выйдет в российский прокат
В Новосибирске на учете с алкогольной зависимостью состоит восьмилетний мальчик
Парфюм Элизабет Тейлор из фильма «Запах тайны» 1960 года воссоздадут для выставки в Нью-Йорке
Суд в Красноярске не признал оскорбительным эмодзи с клоуном
Опрос: 76% женщин в России категорически не согласны с фразой «ревнует — значит любит»
Вышел трейлер «Кристи» — байопика о боксерше Кристи Мартин с Сидни Суини в главной роли
Песни морских леопардов оказались столь же сложны и упорядочены, как человеческая музыка
Правительство внедрило ИИ в систему госуправления. Модель ищет взаимосвязи между нацпроектами
В Калининградской области появился пятиметровый маяк из янтаря
В Иркутской области суд заблокировал веб-страницу с инструкциями по выживанию при апокалипсисе
В Архангельск и Южную Корею отправляется больше всего зумеров-путешественников
Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев расследуют убийства в трейлере «Отпечатков»
Россияне стали покупать больше зарубежной одежды и обуви
Больше всего зарплаты этим летом выросли у дворников
Пленку с «Братом» Балабанова выставили на «Авито». Владелец нашел ее на «развалинах „Ленфильма“»
Гильермо дель Торо продаст предметы из своих фильмов на аукционе Heritage
В Китае госпитализировали школьника, который делал домашнее задание 14 часов подряд без перерывов
В YouTube появится автоматический дубляж видео на русский язык
«Оставьте хорошее там, где оно есть»: Кирстен Данст высказалась против сиквела «Добейся успеха»
Безалкогольное пиво в Москве подорожало на 20% за полгода

Британец подал в суд на экс-работодателя из‑за стола в офисе и получил 21 тыс. фунтов стерлингов

Фото: Юлия Кучеренко/Unplash

Бывший агент по недвижимости Николас Уокер из Хартфордшира выиграл суд с работодателем из-за офисного стола, который «не соответствовал его служебному положению». Мужчина добился компенсации в 21 тыс. фунтов стерлингов (2,4 млн рублей), сообщает LADBible.

Уокер работал в компании менеджером филиала. Когда его перевели в другое отделение, ему сообщили, что теперь он будет делить должность управляющего филиалом с младшим коллегой Мэтью Гуденом.

Николас заметил, что тот уже занял задний стол. Ему же оставили место за средним столом. По словам мужчины, традиционно руководители занимали задний стол, где хранились бухгалтерские книги. Такое решение житель Британии воспринял как личное оскорбление, подрыв своего статуса и понижение в должности.

Уокер написал начальнику, что не намерен сидеть за средним столом, после чего разгорелся конфликт. Ситуация обострилась после того, как руководитель назвал абсурдом, что «53-летний мужчина поднимает шум из-за стола».

Уокер подал заявление на увольнение. Позже он попытался его отозвать, но работодатель отказался, ускорив процесс. Тогда мужчина подал в суд, который встал на сторону работника, расценив перевод за средний стол как «понижение в должности». Суд обязал выплатить мужчине 21 тыс. фунтов стерлингов (более 2 млн рублей.)

В 2022 году бывший сотрудник медицинской лаборатории Gravity Diagnostic Кевин Берлинг отсудил у работодателя 450 тыс. долларов за несправедливое увольнение. Коллеги организовали для него праздник по случаю дня рождения мужчины, хотя тот просил их этого не делать, поскольку страдает тревожным расстройством.

В ходе вечеринки у Берлинга случилась паническая атака, из-за которой он покинул офис и провел весь обеденный перерыв в машине. На следующий день ему сообщили, что он «украл радость у других коллег». В попытке успокоиться он начал выполнять упражнение, которое ему посоветовал психотерапевт, — обнимать себя. Сотрудники сочли его поведение опасным, и руководство его уволило.

Расскажите друзьям