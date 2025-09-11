«Возвращение в Сайлент Хилл» выйдет в российский прокат

22 января 2026 года в российских кинотеатрах начнут показывать «Возвращение в Сайлент Хилл» ― экранизацию хоррор-игры Silent Hill 2. Об этом на Санкт-Петербургском международном контент-форуме рассказала прокатная компания «Вольга».
Премьерные показы в России хотят устроить на «Фандом Фесте», который пройдет 22-23 ноября, и московском Comic Con, который намечен на 12-14 декабря.
Автором сценария и режиссером ленты стал Кристоф Ган, снявший в 2006 году первый фильм «Сайлент Хилл». Главные роли исполнили Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон. За музыку вновь отвечает композитор Акира Ямаока.
Новая экранизация расскажет о Джеймсе — мужчине, получившем загадочное письмо спустя три года после смерти любимой жены Мэри. В нем умершая женщина приглашает его в Сайлент Хилл. Вскоре Джеймс находит таинственный город, полный невыразимых ужасов. Фигуры знакомых и незнакомых людей уводят его все глубже в сердце этого жуткого места, заставляющего сомневаться в своей реальности и угрожающего гибелью.