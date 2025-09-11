В Новосибирске на учете с алкогольной зависимостью состоит восьмилетний мальчик

Восьмилетнего мальчика из Новосибирской области в 2024 году поставили на учет из-за наркологического диагноза, связанного со злоупотреблением алкоголем. Об этом во Всероссийский день трезвости сообщает региональный минздрав со ссылкой на главного детского психиатра-нарколога региона Нину Кошляк.
По ее словам, склонность к алкоголю у ребенка заметили сотрудники органов профилактики. Они отправили несовершеннолетнего на лечение в больницу. «Сейчас он находится на индивидуальном курсе психокоррекции, алкоголь не употребляет», — сказала врач.
Кошляк отметила, что чаще всего дети начинают пить, чтобы уйти от реальности, на это также влияет окружение — проблемы в семье, школе или «плохая компания». Зависимость от спиртного у ребенка может сформироваться всего за два-три года.
«У подростка нет навыка уверенного отказа. Когда в социуме все употребляют алкоголь, он соглашается за компанию. У ребенка зачастую не наблюдается рвотного рефлекса на передозировку, и он может выпить больше, что приводит к алкогольному отравлению», — отметила Нина Кошляк.
Медик напомнила, что чем моложе организм, тем губительнее на него влияние алкоголя. В первую очередь этанол негативно влияет на головной мозг: разрушает клетки серого вещества, что приводит к снижению умственных способностей подростка. Под удар также попадают сердечно-сосудистая, репродуктивная системы и печень.
Недавно коллектив австралийских ученых из Кертинского, Мельбурнского и других университетов определил наиболее действенный способ помочь людям сократить употребление алкоголя. Оказалось, что лучший результат дает сочетание информации о вреде спиртного вкупе с конкретными практическими рекомендациями. 11 сентября стало известно, что стоимость безалкогольного пива в столице за первые шесть месяцев 2025 года возросла на 20%.