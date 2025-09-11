У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей

В Саратове у подъезда, где жил Роман Абрамович, появился импровизированный алтарь для поиска богатых женихов. Об этом в инстаграме* рассказала журналистка и блогер Диана Листопад.
Одинокие девушки приносят к старой четырехэтажке на улице Советской сушки, которые, по слухам, в детстве любил Абрамович. К алтарю также кладут свечи и любовные записки.
Местные жители такому святилищу совсем не рады. Они жалуются, что хлебобулочные изделия привлекают голубей, которые гадят и залетают в подъезд. «Уже достали, просто постоянно сюда ходят», ― поделился один из жильцов дома.
Роман Абрамович занимает 20-е место в рейтинге российских миллиардеров от Forbes. Его состояние оценивается в 9,2 млрд долларов.
С 2022 года Абрамович находится под санкциями Великобритании и Евросоюза. Из-за этого ему пришлось продать футбольный клуб «Челси», которым он владел с 2003 года. Forbes писал, что в Европе у предпринимателя заморожены активы на сумму более 7 млрд долларов.
