Суд в Красноярске не признал оскорбительным эмодзи с клоуном

Советский суд Красноярска отменил выписанный ранее мировым судом штраф жительнице города за оскорбление в дачном чате в телеграме, сообщается на сайте «Гарант.ру».
«Потерпевшая в чате дачного товарищества выставила фотографию счетчика, на что получила в ответ от нарушительницы изображение в виде клоуна, то есть она сравнила потерпевшую с клоуном, от чего последняя „оскорбилась как женщина и как человек“, поскольку восприняла данное изображение как оскорбление», — написал прокурор в постановлении о возбуждении административного дела. После этого в мировом суде женщину оштрафовали на пять тыс. рублей за употребление слова «хабалка» и эмодзи в виде клоуна.
Впоследствии районный суд не согласился с таким решением мирового суда и отменил наложенный штраф, а также административную ответственность. В решении суда подчеркивается, что, согласно лингвистической экспертизе, слово «хабалка» не содержит неприличной формы, а указанный эмодзи не может считаться унизительным. Судья отметила, что под неприличной формой следует считать «циничную, глубоко противоречащую нравственным нормам и правилам поведения в обществе» форму унизительного обращения с человеком, а не восприятие ее самим потерпевшим.