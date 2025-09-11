Суд в Красноярске не признал оскорбительным эмодзи с клоуном

У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей
В Новосибирске на учете с алкогольной зависимостью состоит восьмилетний мальчик
Парфюм Элизабет Тейлор из фильма «Запах тайны» 1960 года воссоздадут для выставки в Нью-Йорке
Опрос: 76% женщин в России категорически не согласны с фразой «ревнует — значит любит»
Вышел трейлер «Кристи» — байопика о боксерше Кристи Мартин с Сидни Суини в главной роли
Песни морских леопардов оказались столь же сложны и упорядочены, как человеческая музыка
Правительство внедрило ИИ в систему госуправления. Модель ищет взаимосвязи между нацпроектами
В Калининградской области появился пятиметровый маяк из янтаря
В Иркутской области суд заблокировал веб-страницу с инструкциями по выживанию при апокалипсисе
В Архангельск и Южную Корею отправляется больше всего зумеров-путешественников
Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев расследуют убийства в трейлере «Отпечатков»
Россияне стали покупать больше зарубежной одежды и обуви
Больше всего зарплаты этим летом выросли у дворников
Пленку с «Братом» Балабанова выставили на «Авито». Владелец нашел ее на «развалинах „Ленфильма“»
Гильермо дель Торо продаст предметы из своих фильмов на аукционе Heritage
В Китае госпитализировали школьника, который делал домашнее задание 14 часов подряд без перерывов
В YouTube появится автоматический дубляж видео на русский язык
«Оставьте хорошее там, где оно есть»: Кирстен Данст высказалась против сиквела «Добейся успеха»
Безалкогольное пиво в Москве подорожало на 20% за полгода
Аренда жилья в Москве и Петербурге в августе достигла нового ценового максимума
Алтайский эпос «Волки» Михаила Кулунакова выйдет в прокат с 20 ноября
На ВДНХ пройдет театральный фестиваль «Оттепель. Не сезон»
«У меня была остаточная печаль»: Дэниел Дей-Льюис прокомментировал возвращение к актерству
Ученые: пандемия негативно повлияла на обучаемость собак
Глэм-метал-группа Twisted Sister воссоединится ради тура к 50-летию коллектива
В «2ГИС» появилась карта ярмарки современного искусства Cosmoscow
Создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер мечтает снять ремейк «Молчания ягнят» с Зендаей
Тайка Вайтити и Рита Ора поставят мюзикл о мошенническом фестивале Fyre

Суд в Красноярске не признал оскорбительным эмодзи с клоуном

Фото: Unicode

Советский суд Красноярска отменил выписанный ранее мировым судом штраф жительнице города за оскорбление в дачном чате в телеграме, сообщается на сайте «Гарант.ру».

«Потерпевшая в чате дачного товарищества выставила фотографию счетчика, на что получила в ответ от нарушительницы изображение в виде клоуна, то есть она сравнила потерпевшую с клоуном, от чего последняя „оскорбилась как женщина и как человек“, поскольку восприняла данное изображение как оскорбление», — написал прокурор в постановлении о возбуждении административного дела. После этого в мировом суде женщину оштрафовали на пять тыс. рублей за употребление слова «хабалка» и эмодзи в виде клоуна.

Впоследствии районный суд не согласился с таким решением мирового суда и отменил наложенный штраф, а также административную ответственность. В решении суда подчеркивается, что, согласно лингвистической экспертизе, слово «хабалка» не содержит неприличной формы, а указанный эмодзи не может считаться унизительным. Судья отметила, что под неприличной формой следует считать «циничную, глубоко противоречащую нравственным нормам и правилам поведения в обществе» форму унизительного обращения с человеком, а не восприятие ее самим потерпевшим.

Расскажите друзьям