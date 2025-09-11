Суд в Красноярске не признал оскорбительным эмодзи с клоуном

«Потерпевшая в чате дачного товарищества выставила фотографию счетчика, на что получила в ответ от нарушительницы изображение в виде клоуна, то есть она сравнила потерпевшую с клоуном, от чего последняя „оскорбилась как женщина и как человек“, поскольку восприняла данное изображение как оскорбление», — написал прокурор в постановлении о возбуждении административного дела. После этого в мировом суде женщину оштрафовали на пять тыс. рублей за употребление слова «хабалка» и эмодзи в виде клоуна.