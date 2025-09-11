У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей
Песни морских леопардов оказались столь же сложны и упорядочены, как человеческая музыка

Фото: Rod Long/Unsplash

Самцы морских леопардов исполняют намного более сложные и структурированные песни, чем дельфины или горбатые киты. Ритмический рисунок издаваемых ими звуков близок к творениям человека — например, к детским стишкам или композициям The Beatles, установила группа австралийских и американских ученых. Статью опубликовали в Scientific Reports, основные тезисы пересказали в Popular Science.

В брачный сезон самцы погружаются под антарктический лед и поодиночке исполняют долгие песни, состоящие из пяти типов звуков. По своей организации звуковые паттерны животных оказались близки к детским стишкам (nursery rhymes), которым свойственны повторения и предсказуемость.

У каждого самца есть собственная последовательность звуков, которая функционирует как особый знак, благодаря которому другие узнают его под водой.

Видео: UNSW Sydney

«Мы не можем предполагать, что определенный звук имеет определенное значение, как у нас в случае со словами. Но мы можем предположить, что определенная комбинация звуков имеет большое значение», — рассказала один из авторов исследования Люсинда Чамберс, морской биоакустик из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии.

Как именно морские леопарды учат песни, ученым пока неизвестно. Представители вида, как правило, живут поодиночке и далеко распределены в пространстве. Возможно, роль в передаче навыка играют самки: они тоже умеют петь, но не такими длинными последовательностями звуков, как самцы.

