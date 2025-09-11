Песни морских леопардов оказались столь же сложны и упорядочены, как человеческая музыка

Самцы морских леопардов исполняют намного более сложные и структурированные песни, чем дельфины или горбатые киты. Ритмический рисунок издаваемых ими звуков близок к творениям человека — например, к детским стишкам или композициям The Beatles, установила группа австралийских и американских ученых. Статью опубликовали в Scientific Reports, основные тезисы пересказали в Popular Science.