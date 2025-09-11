У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей
В Новосибирске на учете с алкогольной зависимостью состоит восьмилетний мальчик
Парфюм Элизабет Тейлор из фильма «Запах тайны» 1960 года воссоздадут для выставки в Нью-Йорке
Суд в Красноярске не признал оскорбительным эмодзи с клоуном
Вышел трейлер «Кристи» — байопика о боксерше Кристи Мартин с Сидни Суини в главной роли
Песни морских леопардов оказались столь же сложны и упорядочены, как человеческая музыка
Правительство внедрило ИИ в систему госуправления. Модель ищет взаимосвязи между нацпроектами
В Калининградской области появился пятиметровый маяк из янтаря
В Иркутской области суд заблокировал веб-страницу с инструкциями по выживанию при апокалипсисе
В Архангельск и Южную Корею отправляется больше всего зумеров-путешественников
Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев расследуют убийства в трейлере «Отпечатков»
Россияне стали покупать больше зарубежной одежды и обуви
Больше всего зарплаты этим летом выросли у дворников
Пленку с «Братом» Балабанова выставили на «Авито». Владелец нашел ее на «развалинах „Ленфильма“»
Гильермо дель Торо продаст предметы из своих фильмов на аукционе Heritage
В Китае госпитализировали школьника, который делал домашнее задание 14 часов подряд без перерывов
В YouTube появится автоматический дубляж видео на русский язык
«Оставьте хорошее там, где оно есть»: Кирстен Данст высказалась против сиквела «Добейся успеха»
Безалкогольное пиво в Москве подорожало на 20% за полгода
Аренда жилья в Москве и Петербурге в августе достигла нового ценового максимума
Алтайский эпос «Волки» Михаила Кулунакова выйдет в прокат с 20 ноября
На ВДНХ пройдет театральный фестиваль «Оттепель. Не сезон»
«У меня была остаточная печаль»: Дэниел Дей-Льюис прокомментировал возвращение к актерству
Ученые: пандемия негативно повлияла на обучаемость собак
Глэм-метал-группа Twisted Sister воссоединится ради тура к 50-летию коллектива
В «2ГИС» появилась карта ярмарки современного искусства Cosmoscow
Создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер мечтает снять ремейк «Молчания ягнят» с Зендаей
Тайка Вайтити и Рита Ора поставят мюзикл о мошенническом фестивале Fyre

Опрос: 76% женщин в России категорически не согласны с фразой «ревнует — значит любит»

Фото: Szőcs Viola/Unplash

Женщины в России немного чаще ревнуют своих партнеров: 20% называют себя очень ревнивыми, тогда как среди мужчин таких 17%. Ни разу не испытывали этого чувства лишь 10% дам и 14% представителей сильного пола. Об этом свидетельствуют результаты опроса дейтинг-сервиса Mamba, результаты есть у «Афиши Daily».

Аналитики выяснили, что представительницы женской аудитории чаще сталкиваются с ревностью со стороны спутника жизни: 42% рассказали, что их регулярно ревновали даже без повода. Среди мужчин таких историй меньше — 36%.

Большинство россиян признались, что решают проблему словами: 53% мужчин и 51% женщин спокойно и напрямую говорят о том, что их задело. Помимо откровенного разговора, есть и другие способы проявить недоверие. Женщины чаще уходят в пассивную агрессию — 20% против 10% у мужчин. Мужчины же предпочитают более мягкий подход и чаще намекают на проблему, не высказываясь напрямую, — так делают 20% опрошенных. Проверки телефонов и переписок, которые часто показывают в фильмах, в реальной жизни, как отметили в Mamba, встречаются редко — только 5% признались, что прибегают к этому методу.

Мужчины и женщины отметили, что воспринимают ревность по-разному. Для каждого третьего мужчины проявление собственнических эмоций со стороны партнерши даже приятно — 39% видят в этом знак внимания и подтверждение того, что они важны и любимы. А вот у женщин реакция противоположная: почти треть ощущают, что чрезмерная подозрительность партнера их душит, превращается в контроль и лишает свободы.

Главным поводом для переживаний у женщин становится внимание партнера к другим женщинам — так ответили 20% опрошенных. Чуть реже вспышки эмоций вызывают переписки и активность в соцсетях, которые могут спровоцировать недоверие (14%). Замыкают тройку причин подруги и коллеги партнера — их назвали 10% женщин.

Мужчины чаще всего ревнуют к вечеринкам и компаниям без них — 18% признались, что такие ситуации вызывают сильные эмоции, на втором месте — внимание других мужчин к их партнерше (17%). При этом у каждого четвертого россиянина (24%) нет поводов для сомнений в партнере. 

Для некоторых пар ревность превращается в настоящую проблему, способную разрушить отношения. 12% женщин и 9% мужчин сказали, что уходили именно из-за чрезмерного контроля со стороны партнера. Как показал опрос, фраза «ревнует — значит любит» все чаще теряет актуальность: 76% женщин категорически не согласны с ней. Мужчины же оказались почти поровну разделены — 52% считают такие проявления разрушительными, а 48% по-прежнему воспринимают их как знак любви.

За вспышками недоверия и подозрительности часто скрываются глубинные страхи и переживания. Почти половина женщин (46%) и 27% мужчин признались, что основная причина подобных эмоций — неуверенность в себе. Для 28% мужчин и 22% женщин это чувство связано со страхом потерять близкого человека, а у многих оно уходит корнями в болезненный опыт прошлых отношений. 

Ранее аналитики дейтинг-сервиса Mamba и ювелирного холдинга Sokolov выяснили, что происходит с подарками после расставаний пар. Женщины отметили, что 32% их бывших требовали вернуть украшения, 18% — технику, а у 17% дело доходило до настоящего «счета за все» — от подарков до ресторанов и цветов. У мужчин ситуация лучше: почти половина (46%) отмечает, что бывшие вообще ничего не просили, но каждый пятый сталкивался с требованием вернуть украшения или аксессуары.

Расскажите друзьям