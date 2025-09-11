Женщины в России немного чаще ревнуют своих партнеров: 20% называют себя очень ревнивыми, тогда как среди мужчин таких 17%. Ни разу не испытывали этого чувства лишь 10% дам и 14% представителей сильного пола. Об этом свидетельствуют результаты опроса дейтинг-сервиса Mamba, результаты есть у «Афиши Daily».
Аналитики выяснили, что представительницы женской аудитории чаще сталкиваются с ревностью со стороны спутника жизни: 42% рассказали, что их регулярно ревновали даже без повода. Среди мужчин таких историй меньше — 36%.
Большинство россиян признались, что решают проблему словами: 53% мужчин и 51% женщин спокойно и напрямую говорят о том, что их задело. Помимо откровенного разговора, есть и другие способы проявить недоверие. Женщины чаще уходят в пассивную агрессию — 20% против 10% у мужчин. Мужчины же предпочитают более мягкий подход и чаще намекают на проблему, не высказываясь напрямую, — так делают 20% опрошенных. Проверки телефонов и переписок, которые часто показывают в фильмах, в реальной жизни, как отметили в Mamba, встречаются редко — только 5% признались, что прибегают к этому методу.
Мужчины и женщины отметили, что воспринимают ревность по-разному. Для каждого третьего мужчины проявление собственнических эмоций со стороны партнерши даже приятно — 39% видят в этом знак внимания и подтверждение того, что они важны и любимы. А вот у женщин реакция противоположная: почти треть ощущают, что чрезмерная подозрительность партнера их душит, превращается в контроль и лишает свободы.
Главным поводом для переживаний у женщин становится внимание партнера к другим женщинам — так ответили 20% опрошенных. Чуть реже вспышки эмоций вызывают переписки и активность в соцсетях, которые могут спровоцировать недоверие (14%). Замыкают тройку причин подруги и коллеги партнера — их назвали 10% женщин.
Мужчины чаще всего ревнуют к вечеринкам и компаниям без них — 18% признались, что такие ситуации вызывают сильные эмоции, на втором месте — внимание других мужчин к их партнерше (17%). При этом у каждого четвертого россиянина (24%) нет поводов для сомнений в партнере.
Для некоторых пар ревность превращается в настоящую проблему, способную разрушить отношения. 12% женщин и 9% мужчин сказали, что уходили именно из-за чрезмерного контроля со стороны партнера. Как показал опрос, фраза «ревнует — значит любит» все чаще теряет актуальность: 76% женщин категорически не согласны с ней. Мужчины же оказались почти поровну разделены — 52% считают такие проявления разрушительными, а 48% по-прежнему воспринимают их как знак любви.
За вспышками недоверия и подозрительности часто скрываются глубинные страхи и переживания. Почти половина женщин (46%) и 27% мужчин признались, что основная причина подобных эмоций — неуверенность в себе. Для 28% мужчин и 22% женщин это чувство связано со страхом потерять близкого человека, а у многих оно уходит корнями в болезненный опыт прошлых отношений.
