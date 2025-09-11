Большинство россиян признались, что решают проблему словами: 53% мужчин и 51% женщин спокойно и напрямую говорят о том, что их задело. Помимо откровенного разговора, есть и другие способы проявить недоверие. Женщины чаще уходят в пассивную агрессию — 20% против 10% у мужчин. Мужчины же предпочитают более мягкий подход и чаще намекают на проблему, не высказываясь напрямую, — так делают 20% опрошенных. Проверки телефонов и переписок, которые часто показывают в фильмах, в реальной жизни, как отметили в Mamba, встречаются редко — только 5% признались, что прибегают к этому методу.