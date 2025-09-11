Правительство внедрило ИИ в систему госуправления. Модель ищет взаимосвязи между нацпроектами

Сейчас в системе «Управление» 123 наццели и около 4000 мероприятий нацпроектов лишь на федеральном уровне. Для проверки всех связей между ними потребовалось бы привлечь 76 экспертов из 38 отраслей, и работа заняла бы у них четыре года. ИИ же позволяет сделать это за один день, заявили в аппарате чиновника.