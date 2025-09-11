У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей
Правительство внедрило ИИ в систему госуправления. Модель ищет взаимосвязи между нацпроектами

Фото: Cash Macanaya/Unsplash

Российское правительство внедрило искусственный интеллект в работу государственной аналитической системы «Управление». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. 

ИИ-модель анализирует тысячи показателей госпрограмм, сопоставляя их с национальными целями развития. Она также помогает выявить связи между госпроектами. 

Сейчас в системе «Управление» 123 наццели и около 4000 мероприятий нацпроектов лишь на федеральном уровне. Для проверки всех связей между ними потребовалось бы привлечь 76 экспертов из 38 отраслей, и работа заняла бы у них четыре года. ИИ же позволяет сделать это за один день, заявили в аппарате чиновника.

Там отметили, что модель уже выявила 8000 новых связей, сейчас их проверяют. Если сотрудники ведомства будут несогласны с найденной взаимосвязью, ее отправят на детальный анализ в Центр проектного менеджмента РАНХиГС. 

«Система строит прогноз исполнения для текущих задач госпроектов с точностью свыше 96%, что позволяет заблаговременно выявлять и предотвращать риски их неисполнения. Что важнее, за счет применения ИИ мы в моменте видим полную картину достижения национальных целей развития страны. Это существенно повышает как скорость принятия управленческих решений, так и их точность», — прокомментировал Дмитрий Григоренко. 

В его аппарате сказали, что большинство ИИ-моделей, используемых в госуправлении, разработаны российскими ИТ-компаниями. Эти модели размещены в закрытом сегменте госинформационных систем, без доступа к интернету. Для их работы задействованы мощности Федерального казначейства.

Нейросети применяют не только на федеральном уровне, но и на региональном. К примеру, петербургским чиновникам в кадровых вопросах помогает ИИ-робот Геннадий. Он проверяет правильность заполнения анкет у кандидатов в молодежный кадровый резерв.

