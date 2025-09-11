На ютуб-канале Black Bear Pictures опубликовали трейлер фильма «Кристи» — байопика об американской боксерше Кристи Мартин. Главную роль в картине исполнила Сидни Суини («Эйфория», «Белый лотос»).
Лента рассказывает историю девушки, которая стала чемпионкой мира по версии WBC и в 2020 году вошла в Международный зал славы бокса — первой среди женщин. Фильм прослеживает карьеру Мартин, а также рассказывает о ее драматичной личной жизни.
Блестящая спортсменка пережила непростое детство и вышла замуж в возрасте 22 лет. Ее муж был вдвое старше нее, он подвергал Кристи эмоциональному и физическому насилию. Когда Мартин решила уйти от мужчины, тот попытался ее убить.
Супруг нанес звезде бокса несколько ножевых и по меньшей мере одно огнестрельное ранение. Мартин пережила нападение. Позднее она повторно вступила в брак. Спустя несколько лет после этого экс-муж Кристи скончался в тюрьме.
Байопик о спортсменке снял режиссер Дэвид Мишо. Он написал сценарий фильма вместе с Мирой Фоулкс и Кэтрин Фьюгейт. В актерский состав проекта вошли Кэти О’Брайан, Мерритт Уэвер, Бен Фостер, Итан Эмбри, Чад Л.Колман, Элин Холл и Тони Кавалеро.
Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто. Критики расхвалили актерскую игру Суини. Фильм выйдет в широкий кинопрокат 7 ноября.