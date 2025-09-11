В Калининградской области появился пятиметровый маяк из янтаря

Калининградский янтарный комбинат Ростеха превратил бывшую наблюдательную вышку в «янтарный маяк». Как сообщается на сайте организации, он находится на смотровой площадке Приморского карьера.
На этом месторождении янтарный комбинат ежегодно добывает порядка 600 тонн балтийского самоцвета, что составляет 89% мировой легальной добычи. Для реновации вышки на комбинате разработали янтарные фасадные панели весом примерно 9 килограмм и размером 75×71 см. На облицовку конструкции высотой 5 метров ушло 55 таких плит.
Для создания арт-объекта потребовалось полтонны камня и 60 тыс. светодиодов. «Янтарный маяк» полностью покрыт балтийским самоцветом и светится в темноте.
«В фасадных решениях технологи передали природное многообразие балтийского янтаря и сохранили высокий уровень прозрачности плит. Это позволило подсветить конструкцию изнутри — то есть свет проходит через янтарь и приобретает оттенки камня. Фасад не боится высокой влажности, минусовых температур и балтийских ветров, что важно с учетом местного климата», — рассказала заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова.
В июне на Калининградском янтарном комбинате Ростеха добыли янтарь с тараканом, возраст которого составляет 35–40 млн лет. Инклюз (ископаемые останки организма) обнаружен во время ручной сортировки и весит всего 7 грамм. Насекомое из отряда Blattodea законсервировано в кусочке медового янтаря размером 41×21 миллиметр. Таракан застыл в окаменевшей живице древних реликтовых деревьев прямо у самой поверхности.