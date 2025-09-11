Аэропорт Краснодара возобновил работу

Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября. Авиакомпания в этом месяце может запустить прямые рейсы в Краснодар из Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска.