Аэропорт Краснодара возобновил работу

Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 9.00 по московскому времени 11 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс.
Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября. Авиакомпания в этом месяце может запустить прямые рейсы в Краснодар из Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска.
Аэропорт Краснодара не принимал рейсы с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. В июле впервые за три года стали доступны авиарейсы в Геленджик.