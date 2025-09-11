У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей
Аэропорт Краснодара возобновил работу

Фото: mxdn/Unsplash

Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 9.00 по московскому времени 11 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс.

Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября. Авиакомпания в этом месяце может запустить прямые рейсы в Краснодар из Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска.

Кроме того, «Аэрофлот» к концу сентября восстановит международную программу полетов из Краснодара. Рейсы будут выполняться в Ереван, Стамбул и Дубай. Турпоток на курорты Краснодарского края может вырасти осенью в пределах 35% благодаря открытию аэропорта, считают в Ассоциации турагрегаторов.

Аэропорт Краснодара не принимал рейсы с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. В июле впервые за три года стали доступны авиарейсы в Геленджик.

