В Архангельск и Южную Корею отправляется больше всего зумеров-путешественников

Фото: Shawn/Unsplash

Зумеры в возрасте 18–27 лет среди российских направлений выбирают для отдыха Архангельск, среди зарубежных — Южную Корею. Предпочтения молодежи собрал сервис планирования путешествий OneTwoTrip, проанализировав отельные и авиазаказы. С результатами исследования ознакомилась «Афиша Daily».

Внутри России самыми популярными у зумеров городами стали Архангельск — 23,4% заказов в этом городе приходятся на молодежь 18–27 лет. За ним следуют Назрань (22,9%) и Санкт-Петербург (22,6%). Также в топ-5 вошли Казань (22,1%) и Улан-Удэ (21,1%). Зумеры предпочитают бюджетные поездки: стоимость проживания в этих городах составляет 5000–9000 рублей в сутки.

За рубежом лидером стала Южная Корея, в ней 25,7% бронирований приходятся на молодых путешественников. В рейтинг популярных направлений также вошли Кыргызстан (25,3%), Монголия (23,5%), Иордания (23,1%) и Япония (22,5%).

В антирейтинге оказались дорогие курорты: на Сейшелах (5,7% заказов), Маврикии (8,2%) и Мальдивах (9%) доля зумеров минимальна. Традиционный пляжный отдых проигрывает у молодежи экскурсиям и исследованию новых городов.

В России реже всего зумеры едут в Бугульму (7,9%), Урай (9,7%) и Иваново (10,7%).

Предшествующие исследования показали, что зумеры — аутсайдеры у российских работодателей. Лишь 2% компаний считают, что с ними работать проще всего. В фаворитах ― миллениалы (28–43 года), с которыми комфортнее всего работать каждому второму работодателю. На втором месте ― поколение X (44–59 лет), им предпочтение отдают 30% работодателей.

