В Архангельск и Южную Корею отправляется больше всего зумеров-путешественников

Внутри России самыми популярными у зумеров городами стали Архангельск — 23,4% заказов в этом городе приходятся на молодежь 18–27 лет. За ним следуют Назрань (22,9%) и Санкт-Петербург (22,6%). Также в топ-5 вошли Казань (22,1%) и Улан-Удэ (21,1%). Зумеры предпочитают бюджетные поездки: стоимость проживания в этих городах составляет 5000–9000 рублей в сутки.