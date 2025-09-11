Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев расследуют убийства в трейлере «Отпечатков»

По сюжету в городке Заречный происходит серия убийств. Следователь Яна возвращается в родной город, чтобы найти виновников преступления. Одна из зацепок приводит Яну и ее напарника, капитана полиции Дениса, к местному детскому дому. Но чем ближе они подбираются к убийце, тем сильнее им пытаются помешать.