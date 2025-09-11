Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев расследуют убийства в трейлере «Отпечатков»

Kion опубликовал трейлер детективного сериала «Отпечатки». Главные роли в нем сыграли Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев.
По сюжету в городке Заречный происходит серия убийств. Следователь Яна возвращается в родной город, чтобы найти виновников преступления. Одна из зацепок приводит Яну и ее напарника, капитана полиции Дениса, к местному детскому дому. Но чем ближе они подбираются к убийце, тем сильнее им пытаются помешать.
В ленте также снялись Анна Богомолова, Евгений Санников, Полина Кутепова, Иван Фоминов, Агриппина Стеклова, Олег Рязанцев, Владимир Большов и Евгений Харитонов. Режиссером выступил Сергей Филатов.
Премьера сериала состоится на фестивале «Новый сезон», который в сентябре пройдет в Сочи, на курорте «Роза-Хутор». Дата релиза на Kion будет объявлена позже.
28 августа в прокат вышел фильм «Семейный призрак» с Оксаной Акиньшиной. В нем она сыграла жену главного героя, иллюзиониста-неудачника Василия Кирсанова Светлану. Дмитрий Чеботарев в этом году представил сериал «Цыгане. Улица Шекспира», где сыграл роль Михаила — успешного московского адвоката, скрывающего свое цыганское происхождение.