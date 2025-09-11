В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура
Польша закроет на неопределенный срок границу с Беларусью

Фото: Ben Kupke/Unsplash

Власти Польши закроют границу с Беларусью на неопределенный срок. Об этом заявил министр внутренних дел страны Марчин Кервиньский в эфире радиостанции TokFM, написало РИА «Новости».

Изначально СМИ писали, что граница будет закрыта на время российско-белорусских учений на территории Беларуси. Однако Кервиньский опроверг эту информацию.

«Закрытие этой границы происходит не на время учений, а в связи с учениями. Время закрытия границы — бессрочное», — подчеркнул министр.

Он пообещал постоянно анализировать ситуацию. «Мы точно не будем держать эту границу закрытой ни дня напрасно», — заявил он.

«Усиливается миграционное давление, попытки перейти на польскую сторону, приезд людей, опасных для польской безопасности. Отсюда такое жесткое решение», — объяснил Кервиньский.

Ранее он утверждал, что переходы будут открыты только тогда, когда польская стороны будет «на 100% уверена, что нет никакой угрозы для польских граждан». 

Польско-белорусская граница закроется 12 сентября в 0.00, как сообщалось ранее, «по соображениям государственной безопасности». Будут перекрыты как автомобильные пункты пересечения, так и железнодорожные переходы. 
 

