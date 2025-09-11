Россияне стали покупать больше зарубежной одежды и обуви

Траты россиян на зарубежную одежду и обувь выросли в первом полугодии 2025-го на 9,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе CDEK.Shopping.
Количество заказов на платформе увеличилось на 11,7%, а их общая сумма в январе–июне составила 949 млн рублей. При этом средний чек почти не поменялся ― 14 962 рубля.
Абсолютным лидером в зарубежных заказах остаются кроссовки, на которые приходится 42% всех покупок. Чаще всего берут Nike Air Force 1, New Balance 530 и винтажные Adidas Neo Fusion Storm.
На втором месте — сумки (6,4%), где спрос смещается в премиум-сегмент: Jacquemus, Maison Margiela и Louis Vuitton. Средний чек в категории — 81 тыс. рублей. Третья позиция у футболок и поло (5,6%), а верхняя одежда опустилась на четвертое место (эксперты объясняют это мягкой зимой 2024/25 годов).
В топе брендов — Nike, New Balance, Adidas, Uniqlo и Zara, которая с прошлого года потеряла две позиции.
В сегменте премиального шопинга быстрый рост показали украшения. Средний чек на них достиг почти 40 тыс. рублей, а в лидерах оказались Pandora и Tiffany & Co. При этом их конкуренты ― Asos и Massimo Dutti ― потеряли большую часть покупателей.
«В целом зарубежный фэшн-шопинг продолжает расти, но его структура заметно меняется. Если еще недавно ключевой интерес был сосредоточен на одежде и обуви масс-маркета, то сегодня внимание покупателей все чаще переключается на премиальные аксессуары и украшения. Спортивные бренды Nike, Adidas и New Balance по-прежнему остаются фундаментом спроса, а более доступные категории, вроде парфюмерии, обеспечивают массовый поток заказов», ― отметили в CDEK.Shopping.