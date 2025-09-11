Россияне стали покупать больше зарубежной одежды и обуви

На втором месте — сумки (6,4%), где спрос смещается в премиум-сегмент: Jacquemus, Maison Margiela и Louis Vuitton. Средний чек в категории — 81 тыс. рублей. Третья позиция у футболок и поло (5,6%), а верхняя одежда опустилась на четвертое место (эксперты объясняют это мягкой зимой 2024/25 годов).