Россияне стали покупать больше зарубежной одежды и обуви

В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура
В Архангельск и Южную Корею отправляется больше всего зумеров-путешественников
Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев расследуют убийства в трейлере «Отпечатков»
Больше всего зарплаты этим летом выросли у дворников
Пленку с «Братом» Балабанова выставили на «Авито». Владелец нашел ее на «развалинах „Ленфильма“»
Гильермо дель Торо продаст предметы из своих фильмов на аукционе Heritage
В Китае госпитализировали школьника, который делал домашнее задание 14 часов подряд без перерывов
В YouTube появится автоматический дубляж видео на русский язык
«Оставьте хорошее там, где оно есть»: Кирстен Данст высказалась против сиквела «Добейся успеха»
Безалкогольное пиво в Москве подорожало на 20% за полгода
Аренда жилья в Москве и Петербурге в августе достигла нового ценового максимума
Алтайский эпос «Волки» Михаила Кулунакова выйдет в прокат с 20 ноября
На ВДНХ пройдет театральный фестиваль «Оттепель. Не сезон»
«У меня была остаточная печаль»: Дэниел Дей-Льюис прокомментировал возвращение к актерству
Ученые: пандемия негативно повлияла на обучаемость собак
Глэм-метал-группа Twisted Sister воссоединится ради тура к 50-летию коллектива
В «2ГИС» появилась карта ярмарки современного искусства Cosmoscow
Создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер мечтает снять ремейк «Молчания ягнят» с Зендаей
Тайка Вайтити и Рита Ора поставят мюзикл о мошенническом фестивале Fyre
Новую работу Бэнкси на здании Королевского суда закрасили
В благодарственных речах на «Оскаре» Стивена Спилберга упоминают в 2 раза чаще Бога
Супермен и Лекс Лютор объединятся в «Человеке завтрашнего дня»
Netflix выпустит документальный сериал о Виктории Бекхэм в октябре
Жена Брюса Уиллиса призналась, что до диагноза актера задумывалась о разводе
В Париже обнаружили утерянную работу Рубенса
Американский блогер и политик Чарли Кирк умер после покушения
Режиссер «Прощания» Лулу Ван поставит фильм «Прослушивание» с Люси Лю и Чарлзом Мелтоном
68% россиян рассказали о росте нагрузки на работе

Россияне стали покупать больше зарубежной одежды и обуви

Фото: Bence Halmosi/Unsplash

Траты россиян на зарубежную одежду и обувь выросли в первом полугодии 2025-го на 9,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе CDEK.Shopping.

Количество заказов на платформе увеличилось на 11,7%, а их общая сумма в январе–июне составила 949 млн рублей. При этом средний чек почти не поменялся ― 14 962 рубля.

Абсолютным лидером в зарубежных заказах остаются кроссовки, на которые приходится 42% всех покупок. Чаще всего берут Nike Air Force 1, New Balance 530 и винтажные Adidas Neo Fusion Storm. 

На втором месте — сумки (6,4%), где спрос смещается в премиум-сегмент: Jacquemus, Maison Margiela и Louis Vuitton. Средний чек в категории — 81 тыс. рублей. Третья позиция у футболок и поло (5,6%), а верхняя одежда опустилась на четвертое место (эксперты объясняют это мягкой зимой 2024/25 годов). 

В топе брендов — Nike, New Balance, Adidas, Uniqlo и Zara, которая с прошлого года потеряла две позиции. 

В сегменте премиального шопинга быстрый рост показали украшения. Средний чек на них достиг почти 40 тыс. рублей, а в лидерах оказались Pandora и Tiffany & Co. При этом их конкуренты ― Asos и Massimo Dutti ― потеряли большую часть покупателей. 

«В целом зарубежный фэшн-шопинг продолжает расти, но его структура заметно меняется. Если еще недавно ключевой интерес был сосредоточен на одежде и обуви масс-маркета, то сегодня внимание покупателей все чаще переключается на премиальные аксессуары и украшения. Спортивные бренды Nike, Adidas и New Balance по-прежнему остаются фундаментом спроса, а более доступные категории, вроде парфюмерии, обеспечивают массовый поток заказов», ― отметили в CDEK.Shopping.

Расскажите друзьям