Пленку с «Братом» Балабанова выставили на «Авито». Владелец нашел ее на «развалинах „Ленфильма“»

Фото: Кармен-Премьер

Петербуржец нашел пленку с фильмом Алексея Балабанова «Брат» на «развалинах „Ленфильма“». Сейчас он продает найденную катушку на «Авито». На объявление обратила внимание художница по костюмам и вдова режиссера Надежда Васильева в личном телеграм-канале.

Почему пленка с культовым фильмом 1990-х оказалась на свалке киностудии, неизвестно. Неясно также, почему принадлежащая «Ленфильму» копия не стала частью выставки «Балабанов» в «Севкабель Порту».

Как следует из атрибуции на катушке, пленка содержит третью из десяти частей фильма «Брат». Это цветная копия. К объявлению приложены фотографии с едва читаемыми пометками. Цена не указана, продавец запрашивает предложения от покупателей.

Выложивший объявление уточнил, что не обладает оборудованием для работы с таким форматом, и поэтому не может проверить или оцифровать материал. Однако он готов предоставить дополнительные фотографии по запросу.

Уезжая из Петербурга, создатели «Анны Карениной» с Софи Марсо и Шоном Бином оставили в Петербурге несколько упаковок пленки Kodak — на нее и сняли «Брата», приобретя катушки за небольшую сумму. Поскольку пленки не хватало, все сцены снимали с двух-трех дублей.

Фильмы Балабанова и его режиссерская фигура стали настоящим культурным феноменом. Так, вначале сентября в Петербурге открылось бистро «Балабанов» с любимыми блюдами культового режиссера. Там можно попробовать гороховый суп по рецепту супруги кинематографиста, риет из копченого леща со сливочным маслом, рыбник с брокколи и соусом барблан. В Екатеринбурге же планируют в честь Балабанова назвать улицу.

