В Иркутской области суд заблокировал веб-страницу с инструкциями по выживанию при апокалипсисе

В Иркутской области Братский городской суд заблокировал страницу сайта «Апокалипсис вики». На ней были размещены инструкции по выживанию при конце света, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».
На портал пожаловалась Байкальская природоохранная прокуратура. Ей не понравилось, что на сайте рассказывалось, как создать так называемую волчью яму — ловушку для ловли диких животных.
Суд постановил, что такая информация действительно относится к запрещенной для распространения. Волчьи ямы не разрешены в качестве орудий охоты.
Портал «Апокалипсис вики» появился в 2017 году. На сегодняшний день на нем размещены, по подсчетам создателей, 1368 статей, в которых рассказывают про уже происходившие катастрофы и происшествия, а также дают советы по выживанию.